- Así fue como una falsa capitana se infiltró en el Ejército y en la seguridad presidencial

La habilidad, la seducción y el poder han sido las herramientas usadas por tres mujeres que en lo que va corrido del siglo lograron infiltrarse en algunos círculos de seguridad de las Fuerzas militares, hacerse a secretos militares e incluso atentar -en uno de los casos- contra la Escuela donde hacen sus cursos de estado mayor los generales de la república.

La mujer es señalada de hacerse pasar como capitán y asumir funciones exclusivas de oficiales . Foto: Fiscalía General de la Nación

Sus historias recobran actualidad porque una de ellas, Luis Fernanda Salgado Fernández, conocida en la comunidad de inteligencia como la “capitana de la policía Esthefany Salgado”, fue capturada en su casa de Puerta Aranda, en Bogotá, cuando se supo que era una impostora que había logrado colarse en el tercer anillo de la seguridad presidencial.

La justicia penal documentó 36 ingresos de Salgado a reuniones tácticas y de inteligencia, su ingreso a los cuarteles de distintas unidades militares, su participación en operaciones y sus reuniones sociales en polígonos militares a los que invitaba a fiscales y algunos menores de edad a disparar con armas de dotación exclusiva de la institución castrense.

El sargento Cristian Padilla Villanueva, quien dice haberla descubierto, encontró varias irregularidades. Entre los capturados figura el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Número 5, oficial que le habría dado ingreso a la falsa capitana a los círculos donde se toman las decisiones sobre inteligencia y seguridad.

Con una osadía similar, Marilú Ramírez Baquero, que resultó ser una guerrillera de la Red Urbana Antonio Nariño de las antiguas Farc, ingresó en 2006 a la Escuela Superior de Guerra, en el norte de Bogotá, donde se hizo amiga y confidente de algunos altos oficiales.

Ramírez se aseguró primero el acceso a las instalaciones de la Escuela matriculándose como estudiante de un curso de seguridad nacional y luego se paseaba libremente por sus estancias para conocer cabalmente sus instalaciones, fijarse cómo estaba dispuesta la guardia e identificar posibles puntos vulnerables.

Con su información la estructura armada a la que pertenecía planeó un atentado terrorista contra la Escuela y el 19 de octubre de 2006 hizo estallar allí un carro bomba cuya explosión dejó graves secuelas a 33 personas entre civiles y militares. Providencialmente la tragedia no fue mayor porque la carga estaba compuesta por 60 kilos del poderoso explosivo amonal.

La JEP anuló el proceso de amnistía a Marilú Ramírez en 2022. Foto JEP

La joven, conocida con el alias de ‘Mata Hari’ fue capturada y a la postre condenada a 27 años y cuatro meses de prisión por los delitos de terrorismo. Tentativa de homicidio agravado y lesiones personales agravadas.

En febrero de 2020 fue liberada del castigo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, un primer momento, enmarcó su conducta en el Derecho Internacional Humanitario. Las víctimas apelaron y la decisión, que tenía el alcance de una amnistía, fue revocada.

Aunque con propósitos distintos a ellas dos, una tercera mujer se garantizó un acceso permanente al Ministerio de Defensa, a los comandos de las Fuerzas Militares y a los clubes de oficiales. A través de devaneos y un sorprendente poder de convicción se hizo poner a la cabeza de la lista de proveedores de materiales y equipos para las tropas.

Se presentaba como Giselle Jaller Jabbour (nombre que en realidad pertenecía una hermana suya mejor preparada profesionalmente) y cuando se ganó la confianza de los generales todos se referían a ella como ‘la mona Jaller’, sensual y coqueta.

‘La Mona’ se ganó un contrato por $800 millones para la producción de uniformes y equipos de campaña, pero no lo cumplió. Con el nombre de su hermana aparecía como dueña de la empresa Inter Terra y obtenía millonarios préstamos bancarios que tampoco honró.

El Ejército se demoró un poco en establecer que se llamaba en realidad Rolla Jaller y que tenía un largo historial de estafas que comenzó desde una mansión en Washington, a cuyos vecinos convenció de aceptar un atractivo portafolio de inversiones. Su dinero y los réditos jamás aparecieron.

Capturada en 2019, tras huir durante veinte años, fue internada en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá y allí, afectada por una dolorosa enfermedad terminal, puso fin a sus días a través de una eutanasia autorizada legalmente.

A juzgar por lo que ocurrió con el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro, las elecciones no han sido suficientemente aprendidas. El ministro de Defensa, general (r.) Pedro Sánchez asegura que la seguridad del presidente de la República no se vio vulnerada, pero lo cierto es que una ‘mata hari’ se movió varios meses cerca de él. ¿Qué buscaba?

