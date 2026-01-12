Se burlaba de los presidentes mientras se conmovía con el dolor de los derrotados

Beatriz González estaba en la cúspide con su obra en Londres, Madrid y Nueva York cuando tuvo esta conversación en la que habló sin tapujos. Murió a sus 95 años

Pasaron más de cuatro décadas para que la obra de Beatriz González fuera reconocida en los grandes escenarios de la pintura en el mundo y lo cierto es que de su trayectoria se han hecho estado retrospectivas en Houston, Miami, Berlín y Burdeos. Una de sus peleas, de las que se reía con picardía, fue contra el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, y la ganó: su obra Auras Anónimas, que el entonces alcalde quiso tumbar para hacer un parque de diversiones distrital, se quedó contigua al Cementerio Central de la capital.

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, realizada en noviembre de 2019, la artista bumanguesa, que falleció el pasado 9 de enero de 2026, hizo un recorrido por su arte y por su vida.

