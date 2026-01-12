Se burlaba de los presidentes mientras se conmovía con el dolor de los derrotados

Beatriz González estaba en la cúspide con su obra en Londres, Madrid y Nueva York cuando tuvo esta conversación en la que habló sin tapujos. Murió a sus 95 años

Por:
enero 12, 2026

Pasaron más de cuatro décadas para que la obra de Beatriz González fuera reconocida en los grandes escenarios de la pintura en el mundo y lo cierto es que de su trayectoria se han hecho estado retrospectivas en Houston, Miami, Berlín y Burdeos. Una  de sus peleas, de las que se reía con picardía, fue contra el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, y la ganó: su obra Auras Anónimas, que el entonces alcalde quiso tumbar para hacer un parque de diversiones distrital, se quedó contigua al Cementerio Central de la capital.

Lea también: ¿Cómo se la ganó Beatriz González con su arte a Peñalosa y su obra de cemento?

En esta conversación con Juan Manuel Ospina, realizada en noviembre de 2019, la artista bumanguesa, que falleció el pasado 9 de enero de 2026, hizo un recorrido por su arte y por su vida.

