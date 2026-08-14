- Cómo la familia del cantante mexicano Cristian Castro salió ilesa del terremoto en Colombia

El hijo de la actriz Verónica Castro narró cómo su hija Rafaela y Paola Erazo vivieron el fuerte sismo de 7.4 y compartió que están fuera de peligro

El lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia. En México, el cantante Cristian Castro empezaba su propio día cuando las noticias del potente movimiento telúrico comenzaron a difundirse. Su preocupación fue inmediata porque en Bogotá reside su hija menor, Rafaela, de 11 años, junto a su madre, Paola Erazo. A la distancia, sintió la angustia por su familia directa en medio de un desastre que llevaría al presidente Abelardo de la Espriella a declarar de inmediato la emergencia económica nacional.

Antes de que la red telefónica en Colombia, Castro buscó comunicarse con urgencia. Tras varios intentos cargados de incertidumbre, el intérprete logró contactar a Paola Erazo. Ella le confirmó que tanto ella como la niña se encontraban a salvo en su hogar de Bogotá. El sismo se había sentido con fuerza, provocando temor, pero no causó daños materiales graves ni consecuencias físicas para ellas, solo su pequeña hija quedó con un cuadro nervioso.

La angustia del artista dio paso al alivio que le permitió continuar su día con tranquilidad.

Con la certeza de que su hija estaba bien, el cantante continuó su agenda profesional en la Ciudad de México. Esa noche, Castro ofreció su segundo concierto consecutivo en el Auditorio Nacional. Lleno total y ovación. El momento estelar de la noche ocurrió cuando José Luis Roma, de Río Roma, subió al escenario para interpretar a dueto el popular "El Gallito Feliz".

Tras bajar del escenario del Auditorio Nacional, Cristian Castro atendió a los medios de comunicación y habló del sismo. En una entrevista transmitida en exclusiva por el programa Ventaneando, el cantante revivió el susto de la mañana y compartió detalles de la conversación con la madre de Rafaela. Allí, se mostró aliviado y a la vez consternado por las impactantes noticias de la tragedia. "Muy bien, todo está bien. Por suerte no pasó nada grave en donde viven la mamá y Raffis".

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A pesar de las buenas noticias sobre su familia, el artista no ocultó su asombro ante la intensidad del movimiento telúrico. Durante su encuentro con la prensa, Cristian Castro admitió que la magnitud del sismo lo tomó por sorpresa y aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad. "Hijo, estuvo muy feo. No sé qué está pasando... pero un abrazo enorme para Colombia", expresó de manera sincera. En sus declaraciones frente a los reporteros, admitió el impacto emocional que le generó la noticia: "Nunca nos esperábamos que Colombia tuviera este sacudón tan fuerte".

Una nieta de Verónica Castro en Bogotá

Rafaela Castro, la nieta menor de la actriz Verónica Castro, vive en Bogotá hace varios años junto a Paola Erazo. En la capital, la menor de 11 años combina sus estudios con preparación musical, demostrando talento frente al piano. A principios de año, la niña debutó en la radio local, donde destacó la cercana relación que mantiene con el cantante y la motivación que recibe de su parte. "Mi papá es mi inspiración, siempre me ha impulsado a seguir mis sueños y a amar la música", declaró Rafaela, cuyo vínculo afectivo con su padre se mantiene firme.

Por otro lado, la situación de emergencia en el país dejó un alto saldo de víctimas y severos estragos en la infraestructura, con un costo de reconstrucción que ronda los 6,350 millones de dólares. Mientras la comunidad artística internacional, incluyendo a J Balvin, Maluma y Shakira, manifiesta su solidaridad y coordina apoyos, Cristian Castro vive este proceso con gratitud. Para el cantante mexicano, saber que su hija menor resultó ilesa representa una fortuna en medio de la tragedia.

Estudiante ejemplar

Apenas dos días después del sismo, el 12 de agosto, el cantante se graduó bachiller a los 51 años de edad. En una ceremonia celebrada en el Teatro Royal Pedregal de la Ciudad de México, Castro culminó sus estudios de educación media superior mediante la modalidad a distancia de Prepa W, donde recibió un diploma de honor por su dedicación.

El acontecimiento contó con el apoyo de su madre, Verónica Castro, quien asistió como madrina de la generación, marcando un logro de superación personal para el intérprete, quien ahora planea cursar estudios universitarios.

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