El drama de Carolina Cruz, cuyo padre, que padece Alzheimer, ya poco recuerda

Carolina Cruz enfrenta el avance del Alzheimer de su padre, a quien cada día debe recordarle quién es su familia para mantener vivo su conmovedor vínculo

La vida de Carolina Cruz transcurre entre la televisión y el cuidado de su padre. Las grabaciones y las transmisiones exigen tiempo, pero la actriz siempre tiene tiempo para él, quien no reconoce a los nietos, lo cual genera una desconexión en el hogar.

Su mente no vive en la realidad de la época. Carolina Cruz aplica una estrategia de comunicación para evitar la confusión y ora a Dios para afrontar el reto. La historia de padre e hija parece calcada de la película Como si fuera la primera vez, éxito de taquilla donde Adam Sandler debe recordarle a Drew Barrymore, cada mañana, que son novios y que la ama.

Ella se presenta ante su papá con claridad, le sigue el hilo de la conversación sin corregir las imprecisiones.

—Hola, soy Carolina, la hija de la familia. —dice Carolina. El padre la mira con atención. El rostro de ella despierta un recuerdo.

—Hola. ¿Quién eres tú? —pregunta el papá.

—Soy Carolina. Vengo a compartir el día contigo. ¿Cómo estás hoy? —responde ella. El papá habla de un tiempo de la juventud.

—Hoy tengo que ir al colegio. El examen es hoy. —dice el papá. Carolina no lo contradice ni le recuerda el paso de los años. —El colegio te espera. Yo te acompaño en el camino—.

Una enfermedad que no discrimina

El drama de Carolina también afecta a colombianos del común. Según los análisis de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento, que hizo el Ministerio de Salud y Colciencias, en Colombia un grupo de 200.000 personas padece la enfermedad de alzheimer.

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La rutina de la actriz, por lo tanto, es diaria también para miles de familiares de enfermos de alzheimer en Colombia. Iván, el papá de Carolina Cruz, padece un proceso en el que la acumulación de proteínas causa la muerte de las células del cerebro con el paso del tiempo. De ese modo, disminuye de volumen por la pérdida de las neuronas, según Clínica Mayo.

Además, el Alzheimer es el origen de la demencia ya que afecta la memoria, la capacidad de razonar, el lenguaje y el comportamiento de las personas.

Así como en la película, Carolina Cruz reconstruye la relación con el padre a través de la aceptación de la realidad de él. Ella no obliga al padre a recordar los hechos. El amor de la familia se convierte en el soporte frente a la pérdida de la memoria.

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