- El científico colombiano que trabaja en una herramienta digital que acabaría con el Alzheimer y el Parkinson

Mientras Colombia envejece, el científico Diego Salazar desarrolla NEURONGLIA, un mapa digital para entender y anticipar fallos en el sistema nervioso humano

Mientras Colombia envejece a un ritmo acelerado y las cifras de demencia y Parkinson crecen cada año, un científico colombiano está desarrollando una herramienta que podría cambiar la forma en que entendemos —y enfrentamos— las enfermedades neurodegenerativas.

Se trata de Diego Salazar, investigador que ha creado un modelo computacional capaz de simular cómo se deteriora el cerebro cuando fallan procesos clave en su funcionamiento. En palabras simples: está construyendo un “mapa digital” del cerebro para entender qué ocurre cuando sus sistemas dejan de coordinarse correctamente.

Hoy el país tiene más de 7,6 millones de personas mayores de 60 años y las proyecciones siguen en aumento. Con la edad, el riesgo de demencia se dispara. El Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas ya no son problemas lejanos: están tocando a miles de familias colombianas y tensionando el sistema de salud.

En ese contexto, la ciencia que permita anticipar, comprender y acelerar soluciones se vuelve estratégica.

Un laboratorio digital del cerebro

La propuesta de Salazar, llamada NEURONGLIA, no estudia el cerebro como piezas aisladas. Lo analiza como un sistema interconectado. Para entenderlo sin tecnicismos: el cerebro funciona como una ciudad. Las neuronas son las autopistas por donde circula la información y las células gliales son el equipo que sostiene y protege esa ciudad.

Cuando ese equilibrio se rompe, el sistema completo pierde eficiencia. En una investigación publicada en Heliyon (2021), Salazar integró en un mismo modelo neuronas y células gliales para observar qué sucede cuando falla la enzima ARSA. El resultado fue una plataforma capaz de simular interacciones y probar hipótesis sin depender exclusivamente de procesos largos y costosos en laboratorio.

En otras palabras: un entorno digital donde se puede “ensayar” antes de llevar una idea al mundo real.

¿Por qué esto es clave para Colombia?

Porque el país enfrenta un doble desafío: envejecimiento acelerado y datos fragmentados sobre demencias. Planear políticas públicas y fortalecer diagnósticos tempranos requiere mejores herramientas para entender lo que pasa dentro del cerebro.

Modelos como NEURONGLIA permiten:

Integrar información biológica dispersa.

Identificar rutas críticas de deterioro.

Priorizar posibles blancos terapéuticos y ahorrar tiempo en investigación.

En un escenario donde el Parkinson casi duplicó los diagnósticos reportados en pocos años, este tipo de desarrollos no son solo avances académicos: son infraestructura científica estratégica.

Ciencia colombiana con impacto global

El trabajo de Diego Salazar demuestra que la inteligencia artificial y el modelamiento computacional pueden convertirse en herramientas concretas para enfrentar uno de los mayores desafíos de salud pública del país.

Mientras el debate nacional se centra en cómo financiar el sistema de salud, hay otra conversación urgente: cómo fortalecer la ciencia que permita prevenir y diseñar mejores soluciones. Porque si Colombia está envejeciendo, también necesita innovar al mismo ritmo.

