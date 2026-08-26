ABC de la Carrera de la Solidaridad 2026: precios, rutas, kit y cómo ayudar a los damnificados del terremoto

El 30 de agosto, cuatro recorridos partirán de El Campín y los recursos obtenidos tendrán como destino la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto

El próximo domingo 30 de agosto, miles de corredores llegarán al estadio Nemesio Camacho para participar en la Carrera de la Solidaridad 2026. Habrá cuatro distancias, desde los 3 hasta los 21 kilómetros, y el 100 % del recaudo será destinado a la atención de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto a través de la campaña Juntos por Colombia.

La competencia será el cierre de un fin de semana organizado por la Fundación Solidaridad por Colombia. El sábado 29 de agosto se realizará el Festival de la Solidaridad y el domingo será el turno de las pruebas atléticas.

La carrera ofrece las categorías 3K, 5K, 10K y 21K. Así, la jornada está abierta tanto para familias que buscan un recorrido recreativo como para corredores que quieren asumir una prueba de mayor exigencia.

Para quienes todavía no tienen su cupo, el primer paso es elegir la distancia. La inscripción se realiza completamente en línea a través de la plataforma habilitada para el evento: Inscripciones oficiales de la Carrera de la Solidaridad 2026

Cuánto cuesta cada recorrido de la Carrera de la Solidaridad

Las tarifas de la última etapa informada para la Carrera de la Solidaridad son:

3K: $110.000

5K: $120.000

10K: $150.000

21K: $190.000

La organización contempla dos modalidades dentro de los 3K: recreativa y familiar. En cuanto a las edades, los recorridos de 3K y 5K están habilitados desde los 4 años. Los menores deben estar acompañados durante todo el recorrido por un adulto responsable que también esté inscrito.

En cambio, los 10K y 21K son exclusivamente para mayores de 18 años. En estas dos distancias se utiliza chip de cronometraje.

Además de asegurar el cupo, la inscripción incluye camiseta oficial de 2026, número de corredor, chip para las pruebas competitivas, medalla de finalista, certificado de participación, tula, hidratación y asistencia de primeros auxilios.

Dónde y cuándo reclamar el kit de la Carrera de la Solidaridad

Con la inscripción lista, el siguiente paso será recoger los elementos necesarios para la competencia. La entrega del kit se realizará durante dos jornadas:

Fecha: viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026

Lugar: El Cubo de Colsubsidio, avenida NQS #52-77, Bogotá

Horario: 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

El participante deberá presentar su documento de identidad. Si otra persona hará el trámite en su nombre, tendrá que llevar una carta de autorización o exoneración y una copia del documento de identidad del titular, además del comprobante de inscripción cuando sea requerido.

Por eso, quienes tengan previsto correr el domingo deben tener en cuenta una fecha límite: el día de la carrera no se entregarán kits. La reclamación debe hacerse durante las jornadas del 28 y 29 de agosto.

Así será la jornada del 30 de agosto

Con el kit en las manos y la ruta escogida, el último paso será llegar a El Campín el domingo. El punto de salida de las cuatro distancias será el Estadio Nemesio Camacho El Campín, desde donde comenzarán los recorridos de 3K, 5K, 10K y 21K.

La organización recomienda llegar con al menos una hora de anticipación a la salida correspondiente. Los corredores encontrarán puntos de hidratación y primeros auxilios a lo largo de las rutas.

También será importante llegar con el equipamiento probado: ropa, medias y tenis que ya hayan sido utilizados durante los entrenamientos, evitando estrenar prendas o calzado durante la competencia.

Por los cierres viales previstos alrededor de El Campín, la organización aconseja utilizar transporte público. No habrá parqueadero oficial para vehículos particulares.

Durante el recorrido, cada participante deberá regular el ritmo de acuerdo con su preparación. Si aparecen mareos, dolor agudo o fatiga extrema, deberá reducir la intensidad y acudir al personal médico o logístico.

Al cruzar la meta, los corredores recibirán su medalla de finalista y podrán acceder a los productos de hidratación y refrigerio previstos para la recuperación.

El recorrido de la Carrera de la Solidaridad también lleva ayuda a las regiones

Una vez resuelta la parte logística de la carrera, aparece el propósito que marca esta edición. La Fundación Solidaridad por Colombia anunció que el 100 % del recaudo de la Caminata de la Solidaridad 2026 será dirigido a los damnificados por el terremoto, mediante la campaña Juntos por Colombia.

La respuesta, sin embargo, ya comenzó antes de que los corredores lleguen a El Campín. En alianza con Global Empowerment Mission (GEM), la Fundación estableció una primera meta de 10.000 kits familiares de emergencia.

Hasta ahora fueron programados 1.500 kits, el 15 % de la meta inicial, con destino a Pereira, Cali y Buenaventura.

Cada kit pesa aproximadamente seis kilogramos y contiene 13 artículos de alimentación e higiene. Su distribución se desarrolla bajo criterios de trazabilidad y en coordinación con las autoridades locales.

La Fundación Solidaridad por Colombia cuenta con 51 años de trayectoria y ha participado anteriormente en la atención de emergencias como el terremoto del Eje Cafetero, la avalancha de Mocoa, el huracán Iota y el terremoto en Venezuela.

Cómo donar directamente a la campaña

Pero correr no es la única manera de sumarse. Quienes no puedan asistir a Bogotá también pueden aportar directamente a Juntos por Colombia mediante los canales habilitados por la Fundación.

Para las donaciones en Colombia están disponibles:

Bancolombia: cuenta de ahorros 167-000109-63

cuenta de ahorros NIT: 860071169-1

Titular: Fundación Solidaridad por Colombia

Fundación Solidaridad por Colombia Bre-B: llave @juntosxcolombia

llave Donación en línea: mediante Wompi a través de los canales oficiales de la Fundación.

Para quienes se encuentran fuera del país está disponible el GoFundMe oficial de Juntos por Colombia.

La Fundación recomienda verificar los canales antes de realizar cualquier transferencia y no enviar dinero a cuentas difundidas mediante cadenas o publicaciones que no correspondan a sus medios oficiales.

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