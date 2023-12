El doble rasero del Gobierno Petro

Por: MONICA MUÑOZ VELASCO |

diciembre 19, 2023

Nos acostumbramos los colombianos en los gobiernos pasados a criticar todo acto de corrupción o de ineptitud del gobierno actual, donde se despilfarraban presuntamente dineros del erario público y digo presuntamente porque hoy en el gobierno Petro quedamos perplejos con el gasto injustificado donde se comprometen los impuestos de todos y de austero y justo no existen evidencias.

La esperanza de ver un Colombia cambiado llevaba a ver a Petro como el Mesías, como un hombre inteligente que lograría la justicia social que tanto predican, que la Guajira este departamento que nunca ha bebido agua apta para el consumo o potable lo haría en el primer trimestre de su gobierno y anhelaban acabar esa corrupción de gobernantes que han saqueado los recurso públicos, que el grupo ilegal Ejército de Liberación Nacional-ELN se acabaría en tres meses era la promesa insignia del presidente, que se lograría una paz total con estos grupos al margen de la ley contando con la nueva Marquetalia, es decir, los colombianos viviríamos en el país soñado y envidiado por muchos manejado por un “Economista” con mucha experiencia ejecutiva, del talante de un líder que no toleraría la corrupción, de un gobierno austero, es decir, estos cuatro años íbamos a vivir sabroso.

La otra parte del discurso de Petro era de garantizar la vida ante todo como derecho fundamental más importante y los señores Racero, María José Pizarro, entre otros veían cerca la disminución de la cifra de masacres y asesinatos de líderes sociales, culpabilizaban al gobierno Duque argumentando que sus agentes oficiales estaban comprometidos en aquellas cifras elevadas de masacres que se habían constituido como algo cotidiano y la desesperanza y el miedo en estos años crecía con un gobierno “displicente” como se calificaba y por eso no hubo marchas pacíficas en contra de Duque, hubo violentas tomas a las capitales que solo dejaron víctimas mortales, heridos, hambre y pobreza, de una sociedad supuestamente inconforme con una reforma tributaria que afectaría la economía de los más pobres que fue el florero de Llorente para lo que se vivió en el año 2021 en contra de todas las medidas que emitía Duque en todos los campos y que hoy estamos ante las medidas económicas más crueles con una inflación de dos dígitos en los últimos tiempos.

El adoctrinamiento por la izquierda era tan certero que contaban una a una las masacres, una a una las víctimas de la violencia, que hoy ya no cuentan, ya se olvidaron las sumas que los llevo al triunfo, ya hoy el doble rasero no se aplica, según INDEPAZ en lo que va del año se han presentado 90 masacres según informe de fecha 03 de diciembre de 2023, es decir, más de ocho crímenes cometidos por mes, siendo una cifra elevada teniendo en cuenta que en 2022, se presentaron 94 muertes de este tipo y hoy ya nadie protesta, estos honorables parlamentarios son cómplices de esta violencia.

Este gobierno es sin duda el más derrochón, puesto que los gobernantes siempre han vivido del estado, nunca han generado trabajo, entonces, los viajes de Duque eran corrupción, pero las millas acumuladas de Petro, Francia y su séquito que tanto criticaron en gobiernos pasados hoy en su gobierno es una necesidad del estado, porque la vicepresidente Francia tiene obligación de conocer sus ancestros africanos y conocer la lengua y tener a su disposición su helicóptero como si fuera su UBER así de sencillo, sin importar el impacto ambiental del combustible en innumerables viajes que tanto abanderan.

Y no solo el doble rasero se aplica en las masacres, que decir, la designación de embajadores y cónsules sin contar con los requisitos legales para altos cargos, igualmente con nombramiento de ministros incompetentes, como la señora Irene Vélez, el Inepto ministro de Defensa Iván Velásquez, que no son dignos de ocupar los cargos de tanta importancia para el país y que decir de la corrupción de la familia Presidencial disfuncional en todos los aspectos, tenemos una primera dama involucrada en muchos casos de corrupción. tráfico de influencias, viajes innecesarios, lo que se sabe, su hermano Juan Fernando Petro ofreciendo privilegios a los narcos en las cárceles, su hijo Nicolás denunciado por el ingreso de narco dinero a la campaña por su misma ex esposa Day Vásquez debido a unos cachos con hijo y todo a la vista, dejando perplejos a los colombianos e impotentes ante tanto escándalo de corrupción cotidiano, hasta el punto que en muchos ha causado un impacto en la salud mental que pierden la esperanza de un país más justo.

Este doble rasero de Petro nos ha llevado a pensar que nos encontramos dirigidos por un adicto al "café", por un incoherente y por todos unos zánganos que se roban al país día a día, nos toca reflexionar ante este mensaje despertar porque al 2026 ya no hay nada que hacer, estaremos sumidos en la pobreza, en el desorden y en el caos.