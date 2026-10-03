El director del Hospital Universitario de Santander, que deberá enfrentar una multa de $558 millones

El militar retirado Ricardo Hoyos aún no decide si impugna un castigo de la Superindustria por posibles sobrecostos en los medicamentos

El teniente coronel retirado Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, quien está al frente del Hospital Universitario de Santander (HUS), deberá definir si la institución impugna o paga una multa impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), relacionada con la comercialización de medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por la ley.

Según la investigación de la SIC, en el HUS se habrían comercializado al menos 37 medicamentos por encima de los valores permitidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM). Como consecuencia, la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Universitario de Santander debería pagar $558.793.344

El militar retirado que venía de Bogotá

Hoyos Lanziano asumió la dirección del HUS el 1 de abril de 2024, durante la administración del gobernador de Santander Juvenal Díaz Mateus, mayor general retirado. Antes de llegar a Bucaramanga, tuvo experiencia en el Hospital Militar Central, donde se desempeñó como director encargado, subdirector administrativo y jefe de contratación.

Su paso por esa institución también aparece mencionado en antecedentes relacionados con una investigación de la SIC sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios y elementos ortopédicos.

Sin embargo, no existe en la información revisada una demostración de que Hoyos Lanziano tuviera participación en ese supuesto cartel. La W Radio le consultó en su momento por esas denuncias y él respondió que sus acciones se ajustaron a la ley.

El proceso en el Hospital Militar Central terminó, en primera instancia, con una multa de $782.718.224 impuesta por la SIC.

La otra cara de la moneda, los resultados positivos de la gestión de Hoyos

En la clínica de Santander registran un promedio de entre 21.000 y 35.000 pacientes atendidos por año en sus diferentes modalidades

Foto: Hospital Universitario de Santander

Desde su llegada al HUS, Hoyos ha impulsado, según los antecedentes de su gestión, procesos de formalización de trabajadores de la salud y medidas para mejorar el pago oportuno de salarios. También ha promovido proyectos relacionados con la ampliación de la infraestructura y la modernización tecnológica.

Entre los avances de la institución se encuentra la ampliación de la atención neonatal. En 2025, el HUS informó sobre el fortalecimiento de su capacidad para atender hasta 47 neonatos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

No obstante, el expediente de la SIC pone el foco en la venta de medicamentos. Entre los productos señalados aparecen Lantus, Curosurf, Clenox y Octostim. Según la autoridad, estos productos se habrían vendido por encima de los precios máximos fijados por la CNPMDM.

Uno de los casos destacados es el de Lantus, insulina utilizada para tratar la diabetes, cuyo precio habría superado en 234,98 % el valor permitido. En el caso de Clenox, medicamento empleado para prevenir y tratar la formación de coágulos sanguíneos, el exceso señalado habría sido de 173,03 %.

Ahora, el director Ricardo Arturo Hoyos Lanziano deberá determinar, dentro de los mecanismos legales disponibles, si el HUS impugna la decisión de la SIC o procede con el pago de la multa.

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