La alianza público-privada que armó el alcalde Char apara el programa Internet con propósito en Barranquilla

El distrito firmó un contrato de $ 50 mil millones con la sociedad mixta K-Yena donde hay varios empresarios entre ellos la familia heredera de William Vélez

La alcaldía de Barranquilla en cabeza de Alex Char contrató una sociedad de economía mixta por un valor aproximado de $48.000 a $50.000 millones de pesos para gerenciar, diseñar e implementar el programa Internet con Propósito. que se ocupará de modernizar el internet de la ciudad para llevar conexión gratuita de fibra óptica de hasta 50 megas a 25.000 hogares de estratos 1 y 2.

Se trata de una sociedad de economía mixta denominada K-YENA cuyo socio privado es Barranquilla Capital de Luz –que en el pasado se llamó Alumbrado público de Barranquilla- y que tendrá una participación el 35% que se encargará de operar, modernizar y administrar el sistema de alumbrado público y proyectos de energía solar en Barranquilla.

Este está conformado por varias empresas: Eléctricas de Medellín, Alutrafic Led, Megaproyectos de Iluminación e Iluminación de Villavicencio y Celsia.

Previo a su transformación, la antigua entidad de alumbrado aseguró durante casi tres décadas la administración de la infraestructura y el recaudo tributario asociado del alumbrado en la capital del Atlántico

La adjudicación de la red de internet representa apenas uno de los múltiples contratos de gran calado gestionados por la empresa. K-Yena asumió previamente la modernización de 75.000 luminarias urbanas, la colocación de sistemas solares en centros educativos y edificaciones gubernamentales, y el impulso a proyectos de autogeneración dentro del plan de transición energética. Esta última iniciativa, orientada hacia las energías limpias, le fue encomendada en 2021 mediante contratación directa por valor de 354.000 millones de pesos durante la alcaldía de Jaime Pumarejo.

Los empresarios Christian y José Manuel Daes, quienes fueron socios de Alumbrado público de Barranquilla poseían una participación indirecta a través de Barranquilla Capital de Luz, pero en el 2022 donaron sus acciones de la filial Triple A al Distrito.

El fallecido empresario William Vélez dejó andando varios proyectos en Barranquilla

K-Yena mantiene su composición mixta para la gestión del alumbrado y otros servicios y en esta tiene un peso importante William Vélez a través de firmas aliadas. Fue uno de los grandes contratistas del sector de servicios en el país y mantiene su vigencia operativa a través de sus herederos. Vélez cimentó sus alianzas en la Región Caribe mediante vínculos con diversas entidades públicas locales y fundó el conglomerado Ethuss.

Dentro de esta matriz destaca Eléctricas de Medellín, creada en 1969, así como la firma Interaseo, constituida en 1996 como eje del negocio del manejo de residuos y rellenos sanitarios con presencia en Valledupar, Ibagué, Pereira, San Andrés y Riohacha. Tras el deceso del patriarca, la familia asume hoy la gestión de estas participaciones estratégicas dentro de sociedades como K-Yena

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