El dineral que se ganó Jhovanoty, de Día a día, por decir «señor» en una película de Hollywood

No hay duda que Jhovanoty se ha convertido en uno de los humoristas más cotizados de los medios en Colombia gracias a su participación en Día a día y en la emisora Tropicana. El presentador no solo se ha catapultado como un talento excepcional, sino como uno de los mejores imitadores del país; y eso lo ha aprovechado para crear una comunidad importante en su canal de Youtube. Allí, se ha dedicado a tener un especio de entrevistas, y de vez en cuando, entre chiste y chanza, también revela datos sobre su vida profesional, como lo hizo con una anécdota en la que participó en una película de Hollywood.

En una conversación con el actor Jimmy Vásquez, el humorista decidió hablar sobre su única experiencia como actor. Fue en el año 2018, cuando hizo parte de la película ‘El padre: la venganza tiene un precio‘, protagonizada por Tim Rothe. Con gracia, Jhovanoty explicó que cuando se ganó el casting no pudo de la felicidad; pero que al mirar el guion quedó un poco desilusionado con su parlamento, ya que solo tenía que decir «señor».

«Yo hice una película para Hollywood y yo emocionado porque me gané ese casting. Cuando miré el texto no me encontraba, Agente 1 era yo. Entonces le pregunté a la productora. Me dijo que estaba en la pagina tres, que tenía que decir ‘señor’; y cuando le dije que en donde estaban lo demás parlamentos, me dijo que solo era eso» contó el presentador de Día a día.

Aunque su cara mostró decepción, terminó por contar algo que no fue tan triste, pues por esa pequeña salida en cámara la producción le pagó 400 dólares. Así es, por entregar un pasaporte y decir «señor», el humorista se embolsilló una módica suma superior al millón de pesos, más que el salario mínimo de ese momento. A esto, Jimmy Vásquez le aseguró que él lo que había hecho era ser un extra bien pago, porque para lo que le tocó hacer, el pago que recibió el integrante de Día a día fue extremadamente bueno.