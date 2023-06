“Terminé en un programa de chismes” La arremetida de Lina Tejeiro contra Día a Día

.Publicidad.

Desde su separación del cantante Andy Rivera, parece que Lina Tejeiro no hubiese tenido más de que hablar o eso creen los medios, pues cada que tienen oportunidad le preguntan sobre su expareja y su pasada relación, pero la actriz se cansó de esta situación. Recientemente, estuvo como invitada en el programa matutino de Caracol, 'Día a Día' y ante una sorpresiva pregunta, la llanera mostró su inconformidad.

A través de sus redes sociales, la actriz contó que en medio de una entrevista, en la que se supone iba a hablar de un nuevo proyecto en su carrera, trajeron como tema de conversación a su exnovio y ni siquiera fue de la más reciente.

‘Día a Día’ tiene diferentes dinámicas y actividades para hacer que la charla con los invitados sea más fluida, una de estas es jugar al Jenga. Todo iba bien, hasta que salió la pregunta “¿Por qué se acabó tu relación con Andy River?”. Lina Tejeiro no pudo ocultar su cara de incomodidad.

Ante esto lo único que pudo articular la actriz es que sentía que se había confundido de programa y creía que estaba en ‘La Red’. Sin embargo, lejos de terminarse el tema ahí, la llanera en su cuenta de Instagram comentó que ya era tiempo de que los medios cambiaran de estrategia.

"Mi gente les cuento que ya salí de Día a día, fue una entrevista demasiado linda, me divertí mucho, la pasé muy bueno (...) Pero sí tengo qué confesar que más que molestarme la pregunta, me tomó por sorpresa porque estoy acostumbrada a que en este tipo de entrevistas, donde me invitan a hablar de mis proyectos, pues realmente no toquen mi vida personal", inició diciendo Lina Tejeiro.

Posteriormente, Lina Tejeiro señaló que no puede con las mismas preguntas, pues a pesar de que su relación terminó hace bastante tiempo, aún tenga que hablar sobre el tema es poco innovador.

“Lo que me aterra es que siento que falta un poquito de creatividad para el tipo de preguntas que están haciendo de una relación que se acabó hace más de un año y que sí he respondido esta pregunta varias veces, sería cool que aprovecharan ese espacio y no preguntaran lo mismo de siempre sobre algo que ya hace parte del pasado (...) Ya es hora de pasar la página y de innovar, de ser más creativos con las preguntas”, dijo la actriz.

Lina Tejeiro, finalizó comentando que posiblemente por culpa de este tipo de preguntas que le siguen realizando los medios, es que su público no pueda soltar el pasado de lo que un día ella y su expareja fueron, además les recordó que ella es mucho más que la ex de alguien.