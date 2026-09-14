- El desplome de James Rodríguez, en menos de 4 años bajó su precio más de un 80%

El ‘10’ llegó a Olympiacos en 2022 cotizado en US$15,08 millones. Hoy, tras pasar por cinco clubes, Transfermarkt lo valora en US$1,74 millones

Cuando James Rodríguez llegó a Atlético Nacional, no solo regresó a Colombia uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del país. También lo hizo un jugador cuyo valor de mercado está muy lejos del que llegó a tener cuando era una de las grandes figuras del fútbol mundial.

El cucuteño, que durante meses tuvo un futuro incierto y llegó a ser relacionado con un posible paso por la segunda división de Italia, terminó eligiendo Medellín para afrontar una nueva etapa de su carrera. Con 35 años, el ‘10’ vuelve al fútbol colombiano mientras intenta demostrar que todavía tiene fútbol para competir al más alto nivel.

La diferencia está en las cifras. Según los registros de Transfermarkt, una de las plataformas de referencia para consultar valores de mercado de futbolistas, James llegó a tener una cotización muy superior a la que registra actualmente. El descenso ha sido progresivo y coincide con los últimos años de una carrera marcada por cambios constantes de equipo, lesiones y periodos en los que no logró consolidarse.

De los millones de Europa al regreso a Colombia

En septiembre de 2022, cuando fue anunciado por Olympiacos, James aparecía con un valor de mercado cercano a los US$15,08 millones. Para entonces todavía era visto como un futbolista capaz de marcar diferencia en Europa después de haber pasado por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich, Mónaco y Everton.

Sin embargo, aquella etapa en Grecia duró apenas siete meses. En abril de 2023 terminó su relación con Olympiacos y volvió a quedar como agente libre.

Cuando apareció la posibilidad de continuar su carrera en Brasil, la valoración ya había cambiado considerablemente. En julio de 2023, al llegar al São Paulo FC, Transfermarkt ubicaba su valor en aproximadamente US$6,96 millones.

En menos de un año, el colombiano había perdido más de la mitad de la cotización que tenía cuando aterrizó en Grecia.

Su paso por Brasil tampoco terminó convirtiéndose en el renacimiento que muchos esperaban. Después de una temporada, volvió a buscar equipo y en agosto de 2024 apareció una nueva oportunidad en España.

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El Rayo Vallecano fue su siguiente destino. Nuevamente llegó como jugador libre, pero para ese momento su valor de mercado ya había descendido hasta los US$5,22 millones.

La historia volvió a repetirse: pocos meses en el club y otra salida.

Para enero de 2025, James aterrizó en México para vestir la camiseta del Club León. El colombiano todavía conservaba una valoración importante, aunque muy distante de la que había tenido unos años atrás: Transfermarkt lo ubicaba entonces en US$3,48 millones.

Parecía una oportunidad para recuperar continuidad y llegar en mejores condiciones al Mundial de 2026, pero su paso por el fútbol mexicano tampoco consiguió convertirse en una relación de largo plazo.

Después vino Estados Unidos.

En febrero de 2026, Minnesota United apostó por el colombiano y lo incorporó como agente libre. Para entonces su valor ya estaba en US$2,32 millones. Su estadía, sin embargo, fue corta y tuvo poca participación con el conjunto estadounidense.

Tras su salida, el descenso llegó a su punto más bajo. Desde junio de 2026, Transfermarkt registra para James un valor de mercado de US$1,74 millones. La cifra representa una caída de aproximadamente 88 % frente a los US$15,08 millones que tenía en 2022, cuando llegó a Olympiacos.

Pero el número por sí solo no explica lo que ocurrió con el jugador. James no dejó de tener talento ni desaparecieron las condiciones que lo llevaron a convertirse en una de las figuras de Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Lo que cambió fue su continuidad.

Las lesiones, los cambios frecuentes de equipo, las diferencias con algunos entrenadores y los periodos con poca participación fueron haciendo cada vez más difícil que pudiera mantenerse durante largos periodos en un mismo proyecto.

Ahora Nacional aparece como un nuevo capítulo. El club antioqueño le abrió las puertas a un futbolista que hace más de una década estaba entre los jugadores más cotizados del mundo y que hoy regresa con una valoración que representa apenas una fracción de aquella época.

Su contrato, según se ha conocido, sería inicialmente por unos meses, una fórmula que también le permitiría evitar convertirse inmediatamente en residente fiscal en Colombia. Si su rendimiento convence y consigue mantenerse en buenas condiciones físicas, la relación podría extenderse.

Así, el regreso de James a Colombia tiene una lectura que va más allá de la camiseta que vestirá.

El mismo futbolista que alguna vez llegó a valer más de US$15 millones ahora vuelve al país con un valor de mercado inferior a US$2 millones. Entre una cifra y otra quedaron Europa, Brasil, España, México y Estados Unidos, además de una carrera que todavía tiene algunos capítulos por escribir.

Ahora será Nacional el escenario donde James intentará demostrar si ese descenso en su valor de mercado realmente refleja lo que todavía puede hacer con un balón en los pies.

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