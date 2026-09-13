En el mes del amor y la amistad, las series que hacen entender la palabra amigo

Friends, Ted, Jess y Eva protagonizan historias de amistad y amor que combinan humor, romance y momentos inolvidables para disfrutar este mes de septiembre

Septiembre, mes en el que Colombia celebra el Amor y la Amistad, es una buena oportunidad para disfrutar series que tienen como eje las relaciones entre amigos. A lo largo de la vida, los amigos se convierten en esa familia que cada persona elige y, en ocasiones, en el principal apoyo para afrontar los momentos difíciles, celebrar los triunfos y compartir las experiencias cotidianas.

Entre las producciones que exploran este vínculo se encuentran Friends, How I Met Your Mother, New Girl y la colombiana La primera vez. Aunque cada una tiene una historia y un tono diferente, todas muestran cómo la amistad puede transformarse en una relación profunda y duradera.

Friends

Friends es una aclamada comedia televisiva que sigue las vidas, los amores y las carreras de seis jóvenes amigos: Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. La historia transcurre principalmente en Nueva York durante los años noventa y comienzos de los 2000.

Las constantes reuniones en la icónica cafetería Central Perk y en sus apartamentos permiten retratar, con humor y calidez, las relaciones amorosas, los problemas laborales y el crecimiento personal. La serie muestra cómo, cuando la familia está lejos, los amigos pueden convertirse en un verdadero pilar. La producción está disponible en plataformas como Max y Netflix.

How I Met Your Mother

How I Met Your Mother, conocida en español como Cómo conocí a tu madre, sigue a Ted Mosby, un arquitecto romántico que, en 2030, les cuenta a sus dos hijos adolescentes la historia de cómo conoció a su madre.

Ambientada en Nueva York, la trama gira alrededor de Ted y su inseparable grupo de amigos: Marshall, Lily, Barney y Robin. Juntos atraviesan sus veintitantos y treintaitantos años mientras enfrentan relaciones amorosas, carreras profesionales y numerosas citas fallidas. La serie puede disfrutarse en Disney+.

New Girl

New Girl, o La nueva, presenta a Jess Day, una profesora optimista y excéntrica que, después de una ruptura, se muda a un apartamento en Los Ángeles con tres hombres solteros: Nick, Schmidt y Winston.

Durante siete temporadas, el grupo enfrenta los desafíos de la convivencia, el trabajo, el amor y la vida adulta. Lo que comienza como una situación incómoda termina convirtiéndose en una amistad incondicional y en una familia tan caótica como divertida.

La primera vez

La serie colombiana La primera vez, escrita y producida por Dago García, está ambientada en la década de 1970 y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de un tradicional colegio masculino de Bogotá. Su rutina cambia con la llegada de Eva, la primera mujer admitida en la institución.

La producción aborda el primer amor, la rebeldía, los roles de género y el despertar sexual, mientras la literatura clásica acompaña el crecimiento de sus protagonistas.

En septiembre, estas historias son una invitación a celebrar esa complicidad entre personas que, sin compartir lazos de sangre, terminan convirtiéndose en familia.

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