.Publicidad.

Mientras estudiaba literatura en la Universidad Javeriana en 1986, Mario Mendoza jamás imaginó que Campo Elias Delgado, su compañero de estudios con el que tenía largas charlas sobre autores y escritos, se convertiría en la portada de los periódicos de la época y en el protagonista del libro que lo llevaría al reconocimiento 16 años después. La masacre de Pozzetto se convirtió en una obsesión para el autor ¿Por qué una persona, en específico su colega, de un momento a otro disparó a diestra y siniestra sin ningún tipo de pudor contra personas que no conocía, y luego se voló la tapa de los sesos? ¿Con qué objetivo hizo eso?

Dicho suceso significó tanto para Mendoza que a lo largo de su carrera como autor ha estudiado a profundidad el inconsciente humano y ha enmarcado en todas sus obras esa parte oscura que todas las personas tienen, y que en algunos momentos puede ser más fuerte que lo racional, lo que es correcto. Libros como Satanás (2002), Relato de un asesino (2001), Lady Masacre (2013) o Diario del fin del mundo (2018), llevan al lector a explorar lo desconocido y a entrar a terrenos muy poco usuales en la literatura colombiana, y a una Bogotá profunda que está ahí, pero nadie quiere conocer. Esto le ha hecho ganar el título de “renegado” como él mismo dice, y a ser muy poco querido por los académicos del país.

-Publicidad.-

Y es que la vida de Mario Mendoza no ha sido normal. Es como si el universo lo hubiese llevado a transitar caminos que las personas comunes no transitan, con el fin de representarlos en sus obras: conocer personas que recuerdan su vida anterior, o que sienten como un ser distinto del que tienen conciencia los controla, o que tienen una sensibilidad mayor y perciben cosas que nadie más percibe, no es gratuito. Además está Bogotá, su Bogotá, ese octavo círculo del infierno, o como él mismo la llama, Ciudad Gótica. Y con el lanzamiento de su nuevo libro Leer es resistir, una autobiografía como lector y escritor, lo deja muy claro.

Publicidad.

Le puede interesar: Luis Caballero, un genio atormentado

En entrevista con Las2orillas, Mendoza describe esta obra como un libro que invita a leer como un ejercicio de democracia. Dejando la teoría a un lado y buscando un estilo narrativo, nos da cuenta de cómo la imaginación ha funcionado como pilar para la sociedad, como la causa por la que cosas inimaginables pueden volverse reales en algún punto de nuestra historia. Nos habla de la literatura como un escape de lo cotidiano y una excusa para escapar de nosotros mismos, para vivir, explorar, conocer otra vidas, para ser “aprendices de brujo”, como él lo menciona, dejar de lado esa idea de “leer para ser culto” y entrar en una onda de leer para resistir a las adversidades que el mismo sistema nos obliga a vivir.

Además de eso, también nos guía por medio de sus palabras a entender por qué Mario Mendoza escribe lo que escribe, y se interesa por lo que se interesa. Cómo el hecho de sentirse renegado no le afecta en lo más mínimo porque su labor es crear para resistir, y no para seguir un canon. Y Cómo fue que su capacidad para ver y explorar el mundo lo llevó a predecir la pandemia y el estallido social que se vivió, no solo en Colombia sino en varios países alrededor del mundo, y a entender que todo ser humano tiene “algo que lo cruza en las tinieblas” y lo lleva actuar como Campo Elías Delgado actuó ese 4 de diciembre de 1986, en el Restaurante Pozzetto de Bogotá.

La entrevista completa, en la Mario Mendoza no solamente habla de su obra, sino también de la coyuntura social y política de un país como Colombia, que está a puertas de ser gobernado por el primer presidente de izquierda y que en los últimos años, poco a poco, se se ha venido pareciendo más a sus libros, a continuación:

Vea también: