La chichipatada de Juan Diego Alvira con el set de Caracol tras su regreso de vacaciones

Tras unas merecidas vacaciones con su esposa y su hija por algún país europeo, en donde se le vio tomando cerveza y comiendo unas costillitas a la parrilla, el reconocido presentador de Caracol regresó al set de Caracol el pasado 21 de julio y fue recibido con bombos y platillos.

Fue Alejandra Giraldo la primera que lo saludó con euforia en el programa de la mañana. "No es cualquier jueves: regresó mi compañero de fórmula. Mucha gente está aplaudiendo en la casa a esta hora". Con sarcasmo y siguiendo la chanza, Alvira le respondió que era muy difícil levantarse a medio día para ver de frente la luz del sol.

El conocido como el ojo de la noche, Edward Porras, también le dio una cálida bienvenida: “Juan Diego, usted no tiene presentación. Le preparé una bienvenida de 63 hojas, pero ya no se lo voy a decir por la siguiente razón. Haga un itinerario cuando se va de vacaciones y cuente cuándo se va cuándo regresa porque me tenían… fue tal el punto de su ausencia que a Wilson Quimbay le tocó irse a contestar en recepción porque la gente estaba desesperada”. Y es que es que, indudablemente, el público lo quiere y lo extrañó.

Pero la cosa se fue poniendo rara cuando Porras remató con esto: “El colmo es que cómo es posible que nos llegue con un dulce de estos (señalando uno muy sencillo)”. ¿Será por lo poco que le pagan en Caracol?

Alvira no se quedó callado y le respondió entre risas: “Ya le va a llegar la botella y lo demás. Lo que pasa es que el momento especial se demora. No hay que ser impacientes”. ¿Habrá llegado lo demás o con ese recibimiento tan cálido solo habrá dado un dulce a sus compañeros de set?