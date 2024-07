El desayuno italiano de Grupo Seratta en el que puede comer lo que quiera por $100 mil

.Publicidad.

El Grupo Seratta es reconocido por ofrecer una experiencia gastronómica que combina variedad, calidad y un ambiente acogedor. Campo de Fiori, es uno de los tres complejos de la empresa y su apertura se viene realizando gradualmente desde diciembre de 2023. Está ubicado en el Centro Comercial Usaquén Plaza y está inspirado en el mercado más antiguo de Roma, con su romanticismo y alegría, de acuerdo a su página web tendrán 15 marcas distribuidas en cuatro pisos. Hasta el momento tienen en funcionamiento dos restaurantes, entre los que se destaca el de cocina italiana que lleva el mismo nombre del complejo.

De los servicios que ofrece Campo dei Fiori, uno de los que más ha encantado a los comensales son sus desayunos tipo 'all you can eat' de los fines de semana. Aquí se traduce en una oportunidad para explorar una amplia gama de platos cuidadosamente preparados; desde delicias italianas tradicionales hasta innovaciones culinarias o eso es lo que han dado a conocer diferentes creadores de contenido.

Los desayunos de Campo de Fiori son tipo bufé y podrá encontrar una gran variedad de platos fríos, calientes, hojaldres y postres. En su mayoría las preparaciones son italianas y en cuanto a las bebidas podrá encontrar desde café hasta cócteles como mimosas. Cabe mencionar que este lugar es Pet friendly y que incluso cuenta con un menú diseñado para las mascotas.

El costo del all you can eat es de $99.900 e incluye un café americano y una bebida de bienvenida. Esta disponible todos los dines de semana de 8:00 a.m. a 11:30 a.m.