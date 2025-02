El desastre de la semana: el nombramiento del nuevo ministro de Defensa

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El hecho de la semana es el nombramiento del ministro de Defensa en reemplazo de Iván Velásquez, coautor de toda la destrucción del aparato militar. Petro nombró ahora a un señor Pérez que es un brigadier general. o sea uno que no está en la más alta carrera militar. Lo hizo deliberadamente, lo que él busca es acabar de destruir el aparato militar.

¿Por qué? Porque si los otros generales que están por encima de él tienen algún mínimo de orgullo no van a obedecer las órdenes, muchos se van a retirar, es decir desmontar totalmente el aparato militar como ya se está demostrando en Chocó y en Catatumbo. En el Catatumbo ha seguido el desplazamiento forzado, no hay enfrentamientos con la guerrilla, además ellos se desplazan hacia Venezuela muy fácilmente Es toda una farsa lo del Catatumbo Y eso va a terminar en manos de ellos y la producción de coca hacia Venezuela. Siempre he sospechado que hay una relación turbia entre Petro y Maduro en ese aspecto.

En el Chocó lo mismo. Todo evidencia que hay una parálisis deliberada. Creo que ese nombramiento tiene por objeto el puntillazo final.



El acuerdo de paz de Santos fue un embeleco y una farsa gigantesca, los hechos lo demuestran. El país está en guerra total, gran parte del territorio nacional está copado por la guerrilla o por los paramilitares, En este orden de ideas pensar que lo que se viene puede ser muy terrible.

No hay unidad en la oposición son demasiados candidatos cada cual con sus vanidades y falta ver los que salgan. Creo que la situación del país no podía ser peor como la ha colocado Petro. No veo posibilidades a corto plazo de revertir eso.



Veo muy mala la situación, pienso que si no se une, ni con un candidato capaz de restablecer parte del país, porque lo deja totalmente destruido. Cada semana vemos un nuevo desastre, ahora es el nombramiento de este ministro. No porque él no tenga unas capacidades, sino porque rompió la cadena de mando deliberadamente y le dio una palmada en la cara al generalato.

