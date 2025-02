Las seis destrezas blandas que se necesitan para triunfar en estos tiempos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Desde el inicio del presente siglo se viene hablando de las distintas destrezas (no académicas) que necesitarán desarrollar los niños y jóvenes para tener éxito en la vida. Si bien muchos niños pueden tener más desarrollada una que otra, es importante contar con un buen balance entre todas ellas. Actualmente las empresas necesitan y prefieren gente que trabaje en grupo, valorando cada vez menos el trabajo aislado o individual. No son solo las empresas las que promueven estas habilidades, la sociedad misma le ha venido dando más valor a unas sobre otras y es porque estas permiten una interacción adecuada, sana y completa.

De esta forma, les presentaré las 6 C’s que se necesitan para tener éxito en este nuevo siglo:

Pensamiento crítico

Esta destreza se encuentra en primer lugar puesto que hoy en día se hace más necesaria la capacidad de pensar y analizar la información que tan ampliamente podemos encontrar. La tecnología puede llevarnos a la simplicidad y a la velocidad en la interpretación, por lo que es importante tener en cuenta la veracidad, la profundidad y la importancia de la información que encontramos. Es por esto que resulta esencial que los niños desde edad temprana lean y estudien desde el pensamiento crítico, analizando protagonistas, el espacio, el tiempo y los elementos de la lectura que les permiten inducir cosas. Por ejemplo, para ver como un personaje ha envejecido debo volver atrás en la lectura y buscar detalles que me permitan deducir que se ha dado un proceso de perdida de habilidad (camina lento), adquisición de sabiduría o demás.

Creatividad

Esta es, a mi modo de ver, una de las más importantes ya que es posible concluir que se encuentra en peligro de extinción. La información científica demuestra que, a mayor crecimiento de la tecnología, menor crecimiento de la creatividad. Van en sentidos inversos. Así pues, teniendo en cuenta que en nuestra época la tecnología se encuentra en cualquier esquina del hogar y la calle, el juego, la imaginación han pasado a un segundo lugar. Sin embargo, es importante que nuestros estudiantes continúen siendo creativos, innovadores y que siempre estén pensando en hacer las cosas diferentes. Proponer un cambio, cambiar algo o cambiar las formas de hacer las cosas será un paso fundamental para alimentar ese proceso creativo que tanto hace falta. Aquellas personas que sean capaces de crear nuevas tendencias, empleos o proyectos serán aquellas a las que le irá mejor en el futuro.

Comunicación

Hoy más que nunca se hace necesaria la comunicación precisa y eficiente. Es fácil caer en la mediocridad de la comunicación, volviéndose repetitivo y sin calidad cuando hay tantos medios e información a nuestro alrededor. El reto es mantener una comunicación que satisfaga las necesidades de ambas partes. No siempre ser el que habla o el que escucha, lograr llegar a un punto medio adecuado. Es importante que cada uno se sienta satisfecho no solo con la información transmitida sino también la recibida. Debemos ser capaces de “darnos a entender”, esto es, comunicar las cosas como queremos que sean entendidas.

Compromiso

El compromiso debe ser no solo ante cualquier tarea o actividad sino también con otra persona y con nosotros mismos. Esto es algo que le ha sido esquivo a los millenials. Les cuesta mantenerse en tareas o proyectos por largos periodos de tiempo, razón por la cual se les dificulta obtener los logros que se plantean al inicio. Tienden a tener altas expectativas sobre las cosas o situaciones, desarrollando algo de frustración cuando no se dan como las tenían pensadas. No obstante, de eso se trata, de mantenerse firme en un empleo, en un propósito o en una relación. Aunque será difícil para los millenials y centenials mantenerse, es posible desarrollarlo poco a poco.

Cooperación

Esta habilidad tiene mucha importancia en el modo de vida actual, ya que no solo se valoran mucho las relaciones y la interacción social, sino que, a nivel laboral, es poco el trabajo individual que se necesita. Es por esto que debemos intentar desarrollar esta destreza pues nos permitirá formar grupos eficientes, amables y que logren cumplir metas en beneficio de todos.

Compasión

: