La oposición está demasiado dividida y Petro se perpetúa a través del petrosantísimo

VIDEO. Puntos de vista. Esta semana se vivió la consecuencia del reality show de del Consejo de Ministros, No sabría qué calificativo darle, ero ms merce menos que una cantinflada.. El país está hecho un completo desastre, está en guerra total total, el aparato militar no funciona, la guerra avanza y avanza, el plan que es prácticamente permitir que el país quede a merced de guerrilleros y paramilitares

A raíz del conflicto con Estados Unidos que yo creo que no ha pasado, él se ha ido deslizando hacia China. Petro no tiene equipo para gobernar, Iván Velázquez el ministro de Defensa es coautor de este desastre y debería responder legalmente. No va a pasar nada. porque en este país el aparato judicial tampoco funciona, el estado está colapsado. Petro lo está derribando a palazos. eEl empresariado colombiano es muy cobarde y su cobardía viene de que tiene negocios con el estado .

Vuelvo a insistir en que la oposición está demasiado dividida, así como está, Petro se perpetúa a través del petrosantísimo. Santos debe estar pensando un candidato que le apoye Petro y que le dé impunidad a Petro. Total, la situación del país no podía estar más mal que como quedó después de semejante show ridículo impúdico de Petro y su ministros.