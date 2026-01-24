Un manuscrito del Sabio Caldas que guardaba una familia bogotana fue vendido en $36 millones. ¿Por qué pagaron tanto?

Un texto escrito por su puño y letra hace 218 años que muestra sus genialidades estuvo perdido hasta que la familia Pombo lo sacó a la venta en Bogotá Auctions

Ocho horas antes de que empezara la subasta, en la página web de la casa de subastas Bogotá Auctions, la puja por el manuscrito del Sabio Caldas ya llegaba a los $16 millones, el doble de su precio de salida. El manuscrito, que consta de ocho páginas, está escrito con pluma en una caligrafía elegante y alargada. Allí Francisco José de Caldas le reclama al secretario del Virreinato por la mala gestión de José Celestino Mutis y advierte el mal estado en el que se encuentran las plantas recogidas en el Jardín Botánico de Santafé.

El manuscrito tiene fecha del 30 de septiembre de 1808, cuando el Sabio nacido en Popayán tenía apenas 26 años. Adicional a su rivalidad con Mutis, el manuscrito también muestra la genialidad de Caldas cuando detalla sus observaciones botánicas entre 1802 y 1806 en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, iniciativa de Carlos III para conocer y clasificar la biodiversidad americana.

Cuando llegó la hora de la subasta, el memorial se encontraba en la posición 187. Aunque pasaron primeras ediciones firmadas por García Márquez, un retrato de Simón Bolívar pintado por el peruano José Gil de Castro, nada igualaba al Memorial de Caldas en magnitud histórica.

La tensión entre los asistentes se trepó como una montaña rusa cuando la subastadora anunció el Manuscrito del Sabio Caldas. Como un caballo desbocado, se empezaron a levantar las paletas en la sala y los teléfonos a timbrar ansiosos. En cuestión de segundos, la cifra saltó a los $25 millones, la subastadora alentó a los asistentes y el Manuscrito fue finalmente vendido en $36 millones.

Memorial de Caldas que llevaba 175 años perdido

Según Timothée de Saint Albin, cofundador y director del Departamento de Libros, Documentos, Mapas y Grabados Antiguos de Bogotá Auctions, por sus manos han pasado cartas de Jiménez de Quesada de la Conquista, pero nada comparable con el Manuscrito de Caldas que apareció en el archivo de la familia Pombo, después de estar 175 años perdido. Sin duda alguna, el manuscrito conocido como Memorial de Caldas revivió al criollo autodidacta que midió el Pico de los Nevados y fundó la prensa independentista.

Caldas estudió derecho en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, hoy conocido como Universidad del Rosario. Una vez terminó sus estudios, abandonó las leyes para dedicarse a estudiar matemáticas y astronomía por su cuenta y con escasos recursos bibliográficos. Su obsesión por desmitificar, confirmar o corregir lo que leía lo llevó a inventarse un termómetro que sirve para medir la altitud de un lugar basado en la temperatura en la que allí hierve el agua, conocido como hipsómetro.

Hipsómetro inventado por el Sabio Caldas

Pero sus estudios en astronomía se vieron truncados porque no contaba con el suficiente dinero, ni los equipos para seguir desarrollando sus curiosidades. Entonces siguió en sus labores de comerciante en Popayán hasta que su socio de negocios, José Celestino Mutis, lo incentivó a estudiar botánica.

Aunque empezó a recoger unas cuantas plantas sin tener mucho conocimiento en la materia, el 31 de diciembre de 1801 conoció al alemán Federico Alejandro von Humboldt, quien lo inspiró a convertirse en el estudioso genio de la botánica. No obstante, cuando Humboldt conoció a Caldas, no lo aceptó en su viaje por América, pues el payanés no era de familia noble.

Fue hasta 1805 que Caldas fue vinculado a la Expedición Botánica, luego de pasar cuatro años estudiando la flora del Cauca en encargo de Mutis. Como se lee en el Manuscrito, la relación entre el Sabio y el fundador de la Real Expedición Botánica estaba atravesada por fuertes diferencias, sobre todo por la influencia de Sinforoso Mutis, el sobrino de José Celestino Mutis que heredó la dirección de la Expedición Botánica cuando el fundador murió en 1808.

Retrato de Francisco José de Caldas

Con la Independencia en 1810, el proyecto de la Expedición Botánica se acabó. Caldas volvió a tener dificultades económicas para su actividad científica. Entonces se volvió capitán del Cuerpo de Ingenieros, recién creado, con Antonio Nariño como presidente. Como ingeniero instaló una fabrica de fusiles y pólvora, montó unas maquinas para hacer monedas y se volvió el padre de la ingeniería nacional.

Francisco José de Caldas fue un genio en cuanta materia se le puso. Hasta que lo mandaron con el ejército para que ayudara a abrir caminos en Guanacas y en el Quindío. La ofensiva de los españoles por recuperar lo perdido en 1810 estaba tan álgida que Caldas intentó huir, pero lo terminaron capturando en la batalla de la Cuchilla del Tambo. Lo trasladaron a Bogotá y lo fusilaron el 28 de octubre de 1816.

