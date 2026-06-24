- Un resort médico al estilo gringo que fortalecerá el turismo medico de Cali

La cadena hotelera Wyndham, con Gustavo Viescas en la gerencia, está liderando una obra de USD 250 millones en el sur de la ciudad

En el sector de Ciudad Jardín, al sur de Cali, avanza la construcción de Wyndham Residences, un megaproyecto que contempla una inversión cercana a los US$250 millones y que busca fortalecer la oferta de turismo médico y de bienestar en la capital vallecaucana. Una vez en pie dicho complejo, la capital del Valle se consolidaría como una de las ciudades más importantes de turismo médico en el país.

El complejo contará con 106 suites hoteleras, 40 consultorios médicos y una oferta de servicios complementarios que incluye piscina, restaurante, gimnasio y zonas sociales. Una de sus principales características será la adaptación de las suites para atender a visitantes que llegan a la ciudad para recuperarse de procedimientos estéticos o tratamientos médicos especializados.

La construcción está a cargo de varias compañías con experiencia en el sector inmobiliario y de infraestructura. Entre ellas figura Quadratto, firma representada por Andrés Felipe Díez y especializada en proyectos inmobiliarios mixtos de alta rentabilidad. La empresa ha participado en desarrollos como Renova en Ciudad Jardín y Riomaggiore en el oeste de Cali. Su estrategia se ha enfocado en proyectos de alto valor agregado y segmentos especializados.

Otra de las compañías vinculadas es Concretesa S.A., cuyo representante legal y gerente general es Alfredo Santamaría Gaitán. La empresa acumula más de 28 años de experiencia en construcción y ha participado en obras de gran formato. Dentro de su portafolio destacan proyectos como el Centro Comercial La Alameda y La Herradura, en Tuluá, además de desarrollos industriales y residenciales.

A su vez, la constructora La Herradura es reconocida por su experiencia en proyectos relacionados con el sector de la salud, un componente que resulta clave para el enfoque que tendrá Wyndham Residences.

La operación del complejo estará en manos de Wyndham Hotels & Resorts y de la firma Key 33, liderada por su CEO, Carlos Mata Martínez. Wyndham Hotels & Resorts, con sede en Parsippany, Nueva Jersey, es una de las cadenas hoteleras más grandes del mundo. En América Latina y el Caribe, la compañía es dirigida por el ejecutivo argentino Gustavo Viescas, la cadena tiene una red cercana a los 300 hoteles. En Colombia, la marca cuenta actualmente con alrededor de 16 establecimientos.

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Los promotores del proyecto esperan aprovechar el crecimiento del turismo médico en Colombia. Este mercado genera actualmente más de US$235 millones al año en el país y las proyecciones indican que podría alcanzar los US$287 millones en los próximos años. De acuerdo con estimaciones del sector, cada turista médico realiza gastos promedio de US$3.600 por viaje, equivalentes a cerca de $12 millones.

El vanguardista complejo médico estará listo en 2029. Allí les permitirá a los pacientes alejarse de las temidas recuperaciones posoperatorias en clínicas y hospitales. A cambio de ello, tendrán a su disposición, además de los mejores especialistas y equipos en salud, ventajas asociadas a los días de vacaciones, turismo y entretenimiento.

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