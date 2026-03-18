El crecimiento de BYD en Colombia y las historias que están impulsando su expansión

Con más de 10.000 carros vendidos en 2025, BYD se consolida como un actor clave en la transformación del sector automotriz

Los grandes retos implican superar obstáculos complejos que exigen esfuerzo, inteligencia y valentía. Eso es algo que tiene muy claro BYD, y su equipo humano es prueba de ello. Un ejemplo es Natalia González, una joven que asumió el desafío de liderar la vitrina de la marca en el Centro Comercial Fontanar.

No se trata de una tarea sencilla. Estar al frente de un punto estratégico, liderar un equipo y responder por una zona clave como la sabana de Cundinamarca ha significado un reto constante. Sin embargo, Natalia ha sabido asumirlo en medio del crecimiento acelerado que ha tenido la marca en el país.

Natalia González, lider de la vitrina de BYD en centro comercial Fotanar.

Durante 2025, BYD se convirtió en la compañía número uno en venta de vehículos eléctricos en Colombia, un contexto que también ha exigido mayor preparación, conocimiento del producto y capacidad para enfrentar los mitos que aún rodean este tipo de tecnología. En ese escenario, el acompañamiento a su equipo ha sido fundamental para alcanzar resultados positivos.

Hoy, la vitrina que lidera Natalia se ha convertido en una de las puntas de lanza de la marca, no solo por sus cifras, sino por su capacidad de conectar con nuevos clientes y acercarlos a la movilidad eléctrica.

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Más allá de los números, su historia también refleja un mensaje claro: atreverse. Para ella, liderar implica dar el primer paso, arriesgarse y demostrar capacidades en un entorno competitivo. En un sector históricamente dominado por hombres, su rol también representa un avance en términos de liderazgo femenino dentro de la industria automotriz.

Hoy, Natalia es una de las caras visibles de una marca que no deja de crecer en el país y que busca transformar la manera en que se movilizan los colombianos.

Las cifras que respaldan a BYD y su importancia en el sector automotriz en Colombia

Durante 2025, BYD se consolidó como líder del segmento de vehículos eléctricos en Colombia. Solo en enero alcanzó una participación de mercado del 52,4 %, lo que confirma el impulso que ha tomado la marca en el país.

Tras cinco años de operación en Colombia, de la mano de Motorysa, la compañía ha fortalecido su estrategia comercial, ampliado su red de vitrinas y robustecido su servicio posventa, aspectos clave para consolidarse en un mercado en crecimiento.

Ese trabajo le permitió cerrar 2025 con 10.886 unidades vendidas, respaldadas por un portafolio que combina vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Parte de este resultado también se explica por su presencia en 12 ciudades y más de 30 vitrinas activas, lo que le ha dado un alcance nacional importante.

Aun así, el camino no ha estado libre de retos. La llegada de nuevos competidores, el crecimiento del sector y la necesidad de fortalecer la infraestructura de carga —tanto en hogares como en empresas y corredores viales— han exigido un esfuerzo adicional por parte de la marca.

Para 2026, BYD buscará mantener su ritmo de crecimiento, especialmente en ciudades con mejor infraestructura, al tiempo que impulsará el segmento de híbridos enchufables. Su estrategia estará enfocada en optimizar la red comercial, aumentar su presencia en ciudades intermedias, fortalecer la posventa y robustecer su portafolio, además de crecer en el segmento corporativo y de flotas.

BYD Shark.

Ese avance ya se refleja en la llegada de modelos como la BYD Shark, una camioneta pensada para terrenos exigentes, así como en experiencias de marca como las “48 horas electrizantes BYD”, eventos diseñados para atraer nuevos clientes con beneficios, pruebas de manejo y acercamientos directos a la tecnología.

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