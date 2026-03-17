La jugada de BYD para que los colombianos dejen los carros gasolina y se pasen a los eléctricos

Con pruebas de manejo, descuentos y más la marca líder en eléctricos lanza un evento con beneficios exclusivos para que muchos conozcan y estrenen carro

BYD se ha convertido en una de las compañías más influyentes del sector automotriz en Colombia. Su portafolio, enfocado en vehículos eléctricos e híbridos, ha venido ganando terreno en el país y durante 2025 logró posicionarse como líder del segmento de eléctricos, superando las 10.000 unidades vendidas, una cifra récord que la marca espera seguir impulsando durante este año.

A pesar de ese crecimiento, la compañía ha tenido que enfrentar distintos retos, especialmente los mitos que aún rodean la movilidad eléctrica en Colombia. Sin embargo, BYD ha logrado sortear estos obstáculos mostrando la fiabilidad de su tecnología, autonomía y desempeño en condiciones reales.

Ahora, la marca busca acercarse a un público más amplio y mostrar de primera mano los beneficios de sus vehículos. Para ello, lanzó su evento “48 Horas electrizantes de BYD”, una estrategia con la que pretende atraer nuevos clientes y facilitar el acceso a sus modelos con experiencias y beneficios especiales. En este link podrá recibir más información del evento.

La estrategia de BYD para que los colombianos conozcan sus vehículos y estrenen carro

Desde el 17 hasta el 22 de marzo, (aunque en los centros comerciales la oportunidad estará abierta hasta el 23 de marzo) los colombianos tienen la oportunidad de visitar vitrinas y puntos de exhibición en diferentes centros comerciales del país para conocer de cerca el portafolio de la compañía. Sin embargo, uno de los espacios más llamativos estará en el Centro Comercial Fontanar, donde se habilitó un test drive center con pista incluida.

Vitrina de BYD Fontanar, aunque el test drive center está ubicado en el parqueadero del centro comercial, junto a la tienda Decathlon.

En este espacio, los asistentes podrán probar directamente los vehículos y experimentar su desempeño, tecnología y confort. Allí estará disponible gran parte del portafolio de la marca, permitiendo a los visitantes conocer de primera mano la propuesta de movilidad eléctrica de BYD.

Modelos como el compacto BYD Seagull o el popular BYD Yuan Up estarán disponibles para el público. A estos se suma la llamativa BYD Shark, una de las más recientes apuestas de la compañía y que promete robarse las miradas por su diseño robusto y su potencia.

Pero la experiencia no se limita únicamente a conocer los vehículos. Durante estos días, los asistentes también podrán acceder a descuentos especiales, planes de financiación y beneficios pensados para facilitar la compra de un carro eléctrico, en un mercado que aún está en proceso de adopción.

La iniciativa busca no solo impulsar las ventas, sino también romper barreras frente a este tipo de tecnología, permitiendo que más personas se acerquen, resuelvan dudas y consideren dar el salto hacia una movilidad más sostenible.

Hoy, los vehículos de BYD representan mucho más que innovación tecnológica o grandes pantallas. Se han convertido en un símbolo del cambio que vive la industria automotriz, en la que la sostenibilidad, la eficiencia y la transición energética comienzan a marcar el rumbo del sector.

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