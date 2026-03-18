- El colegio San Francisco en Ciudad Bolívar que la alcaldía de Bogotá no ha podido terminar

Las secretarias de educación de Peñalosa, Claudia López y la ahora de Galán se comprometieron a terminarlo, pero con $ 21 mil millones enterrados sigue sin funcionar

Techos y salones en mal estado, fallas estructurales, una sede en estado de abandono y otra que se inunda cuando llueve, más los riesgos de deslizamientos son algunas de las razones por las que los estudiantes de la Institución Educativa Distrital San Francisco, de Ciudad Bolívar, han llegado incluso a enfrentarse a la policía durante jornadas de protestas que se extienden durante la última década.

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Así lo hicieron con duras protestas que se han repetido desde el año pasado, cuando la comunidad hizo oír su voz y los estudiantes se tomaron las tres sedes de la institución. Pusieron sobre la mesa los incumplimientos que han surgido para entregar las obras de la nueva Sede B. Según ellos, la obra se encuentra en estado de abandono, aunque habían llegado a un acuerdo con las entidades encargadas, que no cumplieron con lo prometido. Por su parte, la Secretaría de Educación, ahora en manos de Julia Rubiano, dijo que el problema se debía a los incumplimientos del contratista y que por lo tanto debieron realizar un nuevo proceso para adjudicar la obra a un nuevo contratista, con miras a su terminación.

Historia de una contratación fallida

Los problemas del colegio San Francisco comenzaron en 2015, cuando una serie de daños que se presentaron en la infraestructura de la Sede C obligaron a que el IDIGER declarara el edificio en peligro inminente por riegos de deslizamientos. Ese concepto fue ratificado en 2019. Fue en ese momento cuando iniciaron las protestas y denuncias por parte de los estudiantes y la comunidad.

Durante la administración de la exalcaldesa Claudia López, cuando la Secretaria de Educación del Distrito era Edna Cristina Bonilla Sebá, -ahora fórmula presidencial de Sergio Fajardo-la entidad abrió un proceso licitatorio con # SED – LP – DCCEE 070 de 2021, con un presupuesto por valor de $13.387.004.190.00 para la ejecución de las obras de construcción y cerramiento de la nueva sede B del colegio San Francisco en la Localidad de ciudad Bolívar.

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El proceso licitatorio se abrió el 5 de noviembre de 2021 y la contratación fue adjudicada por la Secretaría de Educación de Bogotá a las empresas: Unión Temporal 2022 (contrato de obra fase 1 # 3137553 de 2021), Gustavo Palacios Rubiano (contrato de consultoría # 1126425/19) y Consorcio Nova Urbano S.A.S. e Ingeniería y Gerencia de Obras Civiles (contrato de obra fase 2 # 6537451 de 2024).

La Unión Temporal 2022 firmó el acta de inicio de obras el 15 de marzo de 2022 con un plazo de ejecución de 11 meses, lo que quiere decir que las obras debían terminarse el 14 de febrero de 2023. La Unión Temporal, cuya representante legal era la señora María Helena Zabarain Nigrinis, pidió un anticipo correspondiente al 20 % del valor total de la obra por un valor de $2.596.101.234,34. Sin embargo, la obra nunca fue terminada, a pesar de que se le adicionaron 4 meses y el plazo de entrega se amplió hasta el 14 de junio de 2023.

Por el contrario, la obra fue suspendida el 20 de abril de 2023 durante 21 días, y se dio una prórroga de suspensión el 11 de mayo de 2023 por 35 días. Aunque debía reiniciarse el 15 de junio de 2023, el contrato fue finalizado el 23 de agosto de ese mismo año.

En 2025, el entonces contralor de Bogotá Julián Ruiz, adelantó una auditoria a las obras del colegio San Francisco, evidenciando que presentaban un avance de ejecución del 34,4 % y una inversión de $17.028 millones. A la fecha de hoy, y de acuerdo con el contralor de Bogotá Juan Camilo Zuluaga, la construcción ya supera una inversión de $21.000 millones y se contempla una adición presupuestal de $2.200 millones, lo que ha generado un hallazgo fiscal de $1200 millones, investigación que está en manos de la Contraloría.

De acuerdo con las características y especificaciones, el colegio beneficiará unos 600 estudiantes de bachillerato de sexto a once: comprende 2 edificaciones con 3 unidades estructurales independientes y un edificio de 6 pisos de altura que tendrá 15 aulas de clase, biblioteca, laboratorio, aula de informática, aula múltiple, aula para tecnología y cocina, un parqueadero para carros y 12 parqueaderos para bicicletas y cerramiento.

La Institución Educativa Distrital San Francisco, ubicada en la Localidad de Ciudad Bolívar, cuenta con tres sedes para la prestación de sus servicios educativos. La Seda A se encuentra ubicada en la carrera 22 # 64 – 29 sur; la Sede B está localizada en la carrera 20C # 67 – 00 sur y la Sede C está situada en la carrera 20A # 67 – 65 sur. Este colegio es muy importante para la Localidad de Ciudad Bolívar porque presta servicios para estudiantes sordos, desde prescolar hasta media con dos jornadas, en la mañana y tarde.

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