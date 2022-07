El crack colombiano que llegaría a la Premier League a hacerle competencia a Luis Díaz

El mercado de fichajes está más caliente que nunca en el viejo continente. Desde el pasado 1ro de julio los equipos empezaron a ofertar por los jugadores que más protagonismo tuvieron en la pasada temporada y uno de ellos es el colombiano Luis Sinisterra, quien desde Países Bajos logró posicionarse como uno de los mejores jugadores nacionales, a la par del gran Luis Diaz, y ahora es de los más apetecidos.

Así las cosas, desde Inglaterra el Leeds United ya envió una oferta de 25 millones de euros al club holandés para contar con los servicios del extremo izquierdo, monto que lo convertiría en el jugador más caro en la historia del club Popular y uno de los más costosos de la liga holandesa.

Leeds are closing on Luís Sinisterra deal as new winger, confirmed - full agreement on personal terms and now talks progressing to complete the deal with Feyenoord. 🚨⚪️ #LUFC

Feyenoord to receive record fee, as @telegraaf reported. Tyler Adams and De Ketelaere also in the list. pic.twitter.com/FrAwgMnzan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022