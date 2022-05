El coraje de Juan Diego Alvira: esto le hizo a un policía

.Publicidad.

Durante la emisión de la mañana de Noticias Caracol, el presentador dedicó su sección de "El ojo de Juan Diego Alvira" a los mal parqueados, entre los muchos que encontró en el centro de Bogotá vio a una moto de un policía, quien nunca reveló su identidad, no dio la cara como tampoco ejemplo.

"Al final al policía que dejó tirada la moto le fue mal, verificamos y no estaba de servicio, nunca dio la cara probablemente andaba almorzando o descansando, pagará o multa o no tampoco me conta, si los que deben dar ejemplo no lo hacen difícilmente pueden ejercer autoridad" fue el mensaje con el que finalizó su segmento el presentador, después de mostrar que la moto fue inmovilizada.

-Publicidad.-

La pandemia de los mal parqueados: una conducta que afecta el tráfico en Bogotá, pero de la que nadie se responsabiliza. Calles convertidas en estacionamientos, falta de cultura ciudadana, indisciplina y excusas, los factores que confluyen en el problema https://t.co/k1NhZsen6A pic.twitter.com/P5Ik3FWR2M — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 3, 2022

Publicidad.

Vea también: