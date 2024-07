El Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI) llega por primera vez a Colombia

Por: Alexander Triana Yanquén |

julio 10, 2024

Bajo el lema «Una nueva visión de la auditoría interna al mundo», el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI) – 2024, se realizará por primera vez en Cartagena, del 2 al 4 de octubre. Será un espacio de aprendizaje, networking, en donde figuras representativas de este campo de diferentes partes del mundo, se reunirán para explorar las perspectivas más innovadoras, prácticas exitosas y las tendencias que estarán definiendo la agenda de la auditoría interna de la actualidad y del futuro en el mundo.

Según Andrea Camila Garrido Collazos, Presidenta – Directora Ejecutiva, del Institute of Internal Auditors (IIA): «Cuenta con una agenda especializada e internacional que estará acompañada por algunos de los profesionales más destacados en el campo de la auditoria interna a nivel mundial, como por ejemplo: miembros de la junta directiva del Instituto de Auditores Internos Global, que son ampliamente reconocidos; así como el presidente de la Asociación de Examinadores de Fraude, el auditor de Meta (Facebook), el auditor de Nubank, también de la Contraloría General de la República, profesionales de todos los sectores e industrias enfocados en la promoción de buenas prácticas en el sector público y privado».

¡El CLAI 2024: Un Impulso Transformador para Colombia!

Comenta Garrido que el Instituto de Auditores Internos de Colombia está muy bien posicionado como una de las organizaciones más fuertes a nivel Latinoamérica en este campo. Además, «tanto Colombia como la ciudad de Cartagena son destinos ampliamente reconocidos a nivel mundial por su impacto de atracción para eventos de talla internacional. Se consideró esta ciudad por su carácter turístico, patrimonial y arquitectónico», dice. Se proyecta que el evento contará con la participación de entre 800 y 900 personas, en esta 28ª versión.

«Estamos emocionados de llevar el CLAI a Colombia por primera vez en su historia, dando la oportunidad a los asistentes no sólo de ampliar sus conocimientos entorno a las tendencias de la auditoría, sino también de conocer una mágica ciudad como lo es Cartagena, declarada desde hace muchos años como Patrimonio Histórico de la Humanidad», declaró la ejecutiva.

Entre las temáticas a abordar se encuentran temas de reconocida relevancia en el ámbito empresarial como lo son las oportunidades y desafíos en el uso de la IA, tendencias en el aseguramiento de riesgos de ciberseguridad y objetivos ESG, retos para la transformación digital, mejores prácticas de auditoría y Gobernanza para el sector público, retos de las Juntas Directivas y el liderazgo organizacional frente a la explosión y diversificación de riesgos de ciberseguridad, fraude y privacidad de la información; entre otros.

Agrega Garrido que «van a estar no solo las grandes firmas de auditoría, sino también las grandes firmas en términos de software, compartiendo en un espacio de networking con representantes tanto de Latinoamérica como del resto del mundo. Se contará con cerca de 25 conferencistas, la mayor parte de ellos (entre el 70% al 80% internacionales)», dice.

Algunos de los conferencistas más destacados del evento son: Por parte del Institute of Internal Auditors Inc., Terry Grafenstine (miembro del Board), así como Javier Faleato – Vicepresidente de Relaciones Institucionales. También se contará con la participación de Jhon D. Jill - Presidente de la Asociación de examinadores de Fraude ACFE; Rodrigo Fontenelle - Contralor General del Estado de Minas Gerais; Victoria E. Beckman, reconocida Top Women in Cybersecurity, premiada a nivel regional e internacional; así como muchas otras figuras destacadas.

«La auditoría es un elemento fundamental del buen gobierno de las organizaciones, y claramente estarán los auditores de las más grandes empresas del país entorno al desarrollo de una agenda académica que propone el mejoramiento del campo de la auditoría interna y pública», enfatiza Garrido.

El CLAI 2024 representa una oportunidad única y de talla mundial, para acceder a conocimientos de vanguardia, establecer contactos con líderes de la industria y fortalecer habilidades, contribuyendo así al crecimiento y la excelencia de este sector en el país, del cual hacen parte no sólo profesionales del campo de la auditoría, sino también miembros de juntas directivas, miembros de comités de auditoría, así como profesionales de áreas de riesgos y compliance.

«Únete a nosotros en esta histórica ocasión y sé parte de la construcción y el desarrollo de una nueva visión de la auditoría interna que estará abierta al mundo», finaliza la Directora Ejecutiva del IIA, e invita a que consulten información en la página web https://clai2024.com/ con la intención de que se puedan inscribir y participar.