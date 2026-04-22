- Bukele y Claudia Sheinbaum, polos opuestos y con la mejor imagen. Petro lejos del top

El más reciente ranking de imagen positiva de los presidentes de América Latina volvió a dejar una fotografía reveladora: dos mandatarios de orillas ideológicas opuestas. Bukele y Sheinbaum encabezan la lista —por muy poco margen— mientras otros nombres de alto perfil, como Gustavo Petro y Javier Milei, aparecen por debajo de la mitad de la tabla.

En medio de ese tablero, otro dato se mira con sorpresa: Daniel Ortega, señalado desde hace años por su autoritarismo político en Nicaragua, se mantiene entre los jefes de Estado mejor valorados del continente.

El sondeo fue elaborado por la consultora CB Global Data, firma que cada mes realiza estudios sobre clima social, percepción ciudadana y proyecciones electorales en distintos países de América Latina. En este 2026, la medición consultó sobre 18 mandatarios de la región para establecer cómo evalúan sus ciudadanos la gestión de cada uno. El resultado fue una radiografía del momento político latinoamericano que revela tensiones ideológicas, crisis institucionales y desafíos de seguridad que inciden de manera directa en la aprobación pública.

Los primeros de la lista

La parte más disputada del ranking está en la cima. El primer lugar fue para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien alcanzó una imagen positiva del 70,1 %. Al parecer, su política basada en la lucha contra la inseguridad y el delito lo han consolidado como el mandatario mejor valorado de la región.

Muy cerca quedó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, representante de la izquierda, con un 69,8 %. La cercanía entre ambos porcentajes muestra un empate técnico entre dos proyectos políticos opuestos: uno identificado con la derecha dura y su política de seguridad de mano firme, y otro vinculado a la continuidad del progresismo mexicano.

En el caso de Sheinbaum, su ofensiva contra el narcotráfico y la percepción de mayor control sobre la seguridad han sumado puntos a su favor.

El podio lo completa Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, con una imagen positiva del 59,5 %. A él lo siguen Luis Abinader, de República Dominicana, y Rodrigo Paz, de Bolivia, ubicados en el cuarto y quinto lugar, respectivamente. La presencia de estos mandatarios en los primeros puestos refuerza una tendencia que el sondeo deja entrever: la centro derecha ha logrado sostener niveles favorables de aceptación en varios países de la región, en buena medida por la percepción de estabilidad institucional, control económico y capacidad de gestión.

Ortega cuestionado y vigente

Uno de los puntos más controvertidos de la encuesta es, sin duda, la posición de Daniel Ortega. El mandatario nicaragüense aparece en el sexto lugar, con una imagen positiva del 57,9 %, superando a presidentes con mayor visibilidad internacional como Luiz Inácio Lula da Silva, José Antonio Kast, Santiago Peña, Yamandú Orsi y Nasry Asfura.

Ortega, en el poder desde 2007, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos por parte de organismos internacionales y sectores políticos que lo señalan por abusos de poder, violaciones a los derechos humanos, denuncias de fraude electoral y el sostenimiento de un régimen señalado como una dictadura bajo formas democráticas. Su posición en el ranking, pese a ese historial, es uno de los datos que más debate ha generado.

En el caso colombiano, el resultado tampoco pasa inadvertido. Gustavo Petro se ubica en el puesto 12, con apenas un 39,7 % de imagen positiva. Aunque se mantiene por encima de figuras como Bernardo Arévalo, Javier Milei y Daniel Noboa, su lugar en la tabla confirma un deterioro en la percepción de los colombianos frente a su gestión.

La caída en la aprobación de Petro se da en un contexto marcado por escándalos de corrupción que han salpicado a su administración y por nombramientos fuertemente cuestionados, así como episodios de su vida personal que trascienden el debate público, afectando su imagen. Petro no ha logrado sostener el impulso inicial con el que llegó a la Casa de Nariño.

Más abajo aparece Javier Milei, presidente de Argentina, en el puesto 14, con un 42,3 %, mientras Daniel Noboa, de Ecuador, ocupa la casilla 15 con 33,5 %. En la parte final de la lista, la penúltima posición corresponde a Delcy Rodríguez, quien asumió el liderazgo en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, con un 26,4 %. El último lugar es para José Balcázar, presidente de Perú, quien apenas registra un 25,2 % de imagen positiva.

La medición de CB Global Data muestra que la región atraviesa un momento de reconfiguraciones políticas en el que la aprobación ciudadana no responde únicamente a las ideologías, sino a factores más concretos como seguridad, economía, gobernabilidad y estabilidad institucional. Mientras Bukele y Sheinbaum lideran desde extremos políticos distintos, figuras como Petro, Milei y Lula enfrentan escenarios más complejos, y la sorpresiva posición en los primeros lugares de Ortega confirma que la percepción pública en América Latina sigue siendo contradictoria.

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