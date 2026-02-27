Diez parlamentarios con un peso pesado, el demócrata Gregory Meeks consiguieron el apoyo bipartidista para entregarle a Colombia USD 40 millones para el 2026

La Embajada de Colombia en Washington anunció ayer que Estados Unidos reactivó parte de las ayudas económicas a Colombia. El Congreso de ese país aprobó USD 40 millones dentro del presupuesto del año fiscal 2026, en un paquete que destina USD 25 millones para apoyar comunidades afrodescendientes e indígenas y USD 15 millones a iniciativas relacionadas con los derechos humanos.

Colombia contó con un sólido respaldo bipartidista en los Comités de Apropiaciones de Cámara y Senado donde se aprueban esos recursos, apoyada por una intensa labor diplomática de la embajada en Washington, en cabeza de Daniel Gacía-Peña y su equipo.

En la Cámara de Representantes, Colombia tiene el apoyo de Mario Díaz Balart, que es el vice chair de ese comité de apropiaciones. Republicano de Florida, cubano estadounidense, Díaz Balart tiene un escaño desde el 2003, es cercano a Donald Trump y es una de las voces más firmes en temas de política hacia América Latina.

Además, es copresidente del Congressional Colombia Caucus (Junta política del Congreso para Colombia), un grupo bipartidista dentro de la Cámara de Representantes que busca fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y promover políticas que favorezcan esa alianza. Esta junta fue fundada en 2009.

El otro copresidente de esa junta es Henry Cuellar, demócrata de Texas, representante desde 2005, de ascendencia mexicana y muy fuerte en seguridad fronteriza.

Gran aliado de Colombia es el demócrata Adriano Spaillat, el primer congresista de origen dominicano en la historia de los Estados Unidos. Representa al Distrito 13 de Nueva York desde 2017, que incluye partes de Manhattan y el Bronx, y es miembro del Caucus Hispano del Congreso. También está Tony Gonzales, un republicano de Texas, veterano de 20 años en la Marina de Estados Unidos, enfocado en asuntos fronterizos y de seguridad nacional

Los del Senado en las apropiaciones

En el Senado los apoyos de Colombia empiezan por la propia presidenta del Comité de Apropiaciones, Susan Collins. Su madre nació en Barrancabermeja, una ciudad a la que siempre quiso regresar. Republicana por Maine, senadora desde 1997, es una de las más veteranas y más influyentes en la asignación del presupuesto federal. Ha sido reelegida varias veces y es conocida por votar tanto con su partido como con miembros del otro lado del pasillo en temas clave.

Con ella está Bill Hagerty, republicano de Tennessee, de quien se dice que ha tenido empatía con el presidente Gustavo Petro. Fue embajador en Japón, y llegó a senador en el 2020. En su rol de empresario ha promovido la competitividad económica y el rol estratégico de EE. UU. en Asia y otras regiones.

Entre los demócratas aliados de Colombia en el Senado está Jack Reed, de Rhode Island. Senador desde 1997, graduado de la Academia Militar de Estados Unidos en West Point y la Escuela Kennedy de Gobierno de Harvard, sirvió en el Ejército antes de dedicarse al derecho y la política. Ha impulsado reformas como la creación de la Oficina de Investigación Financiera. Con él trabajan dos colaboradoras colombianas.

Otro senador demócrata que siempre apoya a Colombia es Chris Coons por Delaware, en el cargo desde 2010, después de haber sido representante desde 1991, y reconocido por su trabajo en ética gubernamental, relaciones exteriores y justicia. Es visto como un negociador pragmático y colaborador bipartidista en temas legislativos clave.

El campeón de los apoyos

Estos congresistas hacen parte de los comités de apropiaciones donde se votan los recursos y son aliados de vieja data de Colombia, así como otros que están en los Comités de Relaciones Exteriores y son incondicionales. Entre quienes conocen por dentro al Congreso siempre señalan como el más importante a Gregory Meeks, ranking member de la Cámara, es decir, el miembro de mayor rango de ese comité.

Desde hace 26 años, el excanciller Gilberto Murillo y el hoy ministro consejero de la embajada en Washington, Oscar Gamboa, forjaron una amistad siendo civiles que hacían parte de la dirigencia de una asociación de municipios del Pacífico. Con Meeks, Murillo consolidó una relación que lo llevó en el 2003 a recorrer la región Pacífica y desde entonces esa partida de USD 25 millones ha hecho parte de la ayuda para afrodescendientes e indígenas. Hoy, Murillo manifestó en X estar orgulloso de haber luchado por la obtención de esos fondos en la Ley de Apropiaciones de 2026.

En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado también está Rand Paul, senador por Kentucky conocido en Colombia por haber servido de intermediario en la conversación telefónica que sostuvieron Gustavo Petro y el presidente Donald Trump y por ayudar a concretar la reunión de los dos presidentes en la Casa Blanca.

