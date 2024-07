El comentario de Aída Victoria que destruyó a Westcol en redes sociales

Aunque el influencer filtró comentarios de su mamá hablando mal de ella, Merlano explicó por qué no se arrepiente de la relación que no piensa retomar

A Aida Victoria Merlano la siguen alrededor de seis millones y medio de personas en Instagram. Las razones son varias: es bonita, da consejos de emprendimiento, le habla a sus seguidoras sobre cómo tener relaciones más sanas y responsables con sus parejas; incluso también es posible que la sigan seguidores de Westcol, de la misma manera que algunos seguidores de Luis Villa (nombre real del streamer) también pueden haberse encariñado con ella.

Así que no sorprende que algún comentario de Aida reciba aplausos, o también mensajes de odio, aunque no sea eso lo que ha ocurrido en este momento; ya que lo que la ha convertido en noticia es la forma tan aterrizada en la que ha hablado de su ruptura con el streamer, mientras él no pierde oportunidad para descargarse con ella.

Este fin de semana Aida Victoria Merlano tuvo un arrebato emotivo en el que quiso hablar con sus seguidores y contar con sus palabras lo que estaba pasando. En ese live reveló detalles de la ruptura, como que Westcol habría ido a su casa para declararle amor eterno y que ella lo habría rechazado, o explicó como luego de ese encuentro él le había roto el corazón nuevamente al salir a compartir comentarios de su mamá.

Pero en medio del llanto Aida Victoria hizo un comentario poco común en las rupturas, que ha hecho que tanto seguidores como personas que no están en contacto con su contenido la estén aplaudiendo en las redes. Merlano explicó que es común que la gente suela ser pesimista al terminar las relaciones, que las personas remarcan mucho lo rotas que quedan luego de amar a alguien; pero que a ella no le pasa así.

"Yo no me arrepiento de esta relación, salí siendo mejor persona dijo". También contó que incluso estando con él, a quien han criticado más de una vez por sus actitudes o comentarios sobre las mujeres en las redes sociales, ella pudo aprender más de sus errores y de sí misma.

