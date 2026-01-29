El centro comercial de Bogotá que no deja innovar y presentó un avance con IA que beneficia a carros eléctricos

Con inversión en tecnología, espacios modernos y movilidad sostenible, este lugar fortalece su posición como uno de los más innovadores de la ciudad

Los centros comerciales siguen trabajando con fuerza para presentar nuevas opciones y mayor innovación, con el objetivo de atraer a más clientes. Muchos de ellos han renovado su infraestructura y sumado espacios modernos, más acordes con las nuevas tendencias de consumo. Incluso, algunos han incorporado nuevas tecnologías en su operación para mejorar la experiencia de los visitantes. Este es el caso de un centro comercial de Bogotá que ha venido trabajando para convertirse en el favorito de un sector clave de la ciudad. Así avanza su estrategia para liderar su segmento.

Nuevos puntos de carga y más: los cambios de Multiplaza, famoso centro comercial de Bogotá

Multiplaza se ha consolidado como uno de los centros comerciales más influyentes del occidente de Bogotá. Este complejo, perteneciente al Grupo Roble, se ha convertido en un punto de encuentro para habitantes de distintos sectores de la ciudad. Su gerente reveló hace un tiempo al medio Portafolio que vienen realizando un esfuerzo importante para mejorar la experiencia de los clientes, invirtiendo en espacios de descanso y nuevas soluciones.

Parte de esta inversión se ha concentrado en innovación digital. Desde la administración aseguran que buscan hacer más eficiente la relación entre el centro comercial y sus visitantes, mediante sistemas orientados a facilitar el proceso de compra y garantizar una experiencia más cómoda. En esa línea, Multiplaza presentó recientemente uno de sus planes más ambiciosos, con el que además busca aportar a la movilidad sostenible.

El centro comercial anunció la instalación de nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos, las cuales cuentan con inteligencia artificial y tecnología de carga rápida de hasta 120 kW. Este avance resulta clave para un mercado que ha venido creciendo con fuerza, luego del aumento significativo en la venta de vehículos eléctricos durante 2025.

Para este proyecto, Multiplaza trabajó con Ergenia, una startup colombiana especializada en infraestructura de carga inteligente. Los usuarios podrán gestionar el proceso de carga directamente desde su celular. Con esta apuesta, el centro comercial refuerza su estrategia de innovación y se vuelve más atractivo para sus clientes, consolidándose como un referente en sostenibilidad y tecnología.

