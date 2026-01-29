Las 10 claves para identificar si un candidato presidencial sirve o no

Reformas institucionales y económicas para reducir pobreza, desigualdad y homicidios, y 10 criterios para evaluar programas presidenciales y gestión estatal

Algunos aspirantes al cargo de Presidente han dicho en forma explícita que no es preciso cambiar reglas; bastaría, según ellos, acertar en el nombramiento del Presidente.

Desde la perspectiva del observador externo, enderezar a Colombia implica:

1. Reducir la proporción de población vulnerable y pobre, hoy 70% del total, a niveles inferiores al 20%,

2. ⁠Reducir la desigualdad entre regiones y entre población urbana y rural (el ingreso por habitante en Bogotá es 50% más alto que el promedio nacional y la pobreza rural es casi 4 veces la urbana como proporción del total),

3. ⁠ Reducir la tasa de homicidios a un nivel inferior a 10 por 100 mil (se ha mantenido estable en 25 por 100 mil desde hace más de 10 años; en EE. UU., la más alta entre los países desarrollados, está entre 5 y 6, y en Europa Occidental, debajo del 1 por 100 mil),

La velocidad de las transformaciones colombianas es insuficiente. Hay que cambiar procesos básicos; sin legislador de calidad aceptable y justicia más eficaz, la corrupción y la ineficacia seguirán campeando. Además, se requiere rediseñar estrategias para el crecimiento (como hizo India, bajo la orientación de M. Singh, por la misma época en que Colombia cambió la Carta de 1968 por la de 1991).

Cabe un filtro para que el ciudadano del común evalúe las propuestas de los candidatos presidenciales a la luz de algunas necesidades reales de un país como Colombia y pueda tomar una decisión seria en las urnas.

1. Ajustar las reglas sobre partidos y financiación de campañas

2. ⁠Poner en funcionamiento las regiones previstas en la Constitución y descentralizar el gobierno nacional, para lograr correspondencia efectiva entre centro y periferia

3. ⁠Reducir el número de subalternos directos del presidente a no más de 12, para poder tener coordinación efectiva de gestión. (No es asunto de reducir costos, sino de ganar efectividad)

4. ⁠Establecer un sistema de control interno razonable, atado al registro de transacciones.

5. ⁠Transformar el sistema de educación pública preescolar, básica y media e impulsar inversión en ciencia, tecnología e innovación para que el país tenga un futuro mejor

6. Poner límites efectivos a la administración para que el legislador no termine subordinado al ejecutivo, como en la práctica ocurre en EEUU y Latinoamérica.

7. Suprimir protecciones y simplificar en forma radical las reglas fiscales y laborales, para impulsar la asignación eficiente de los escasos recursos.

8. Atraer inversión sin estímulos fiscales, ofreciendo un marco institucional ordenado y confiable

9. Promover inversiones agroindustriales sostenibles con participación empresarial y cooperativa de los productores

10. Dar el respaldo necesario a las instituciones militares y de policía para conquistar y preservar el orden

Los votantes tienen en estos diez criterios una herramienta para evaluar las propuestas de los candidatos y tomar decisiones racionales en el momento de votar, con el interés general en mente.

