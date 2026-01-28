- Con un millonario matrimonio Fuad Char y Carlos Slim quieren poner a volar al Junior y a Claro

La empresa de telefonía móvil le apostó al actual campeón del FPC como parte del plan del gerente en Colombia Rodrigo de Gusmao de tomarse la Costa Atlántica

Con una millonaria inversión en mercadeo y de imagen publicitaria Claro, la empresa de telefonía móvil del mexicano Carlos Slim apuntala su estrategia de toma de la Costa Atlántica con sus servicios y se prepara para enfrentar el envión de la unión de Tigo-Movistar que camina con pies firmes. Esto lo hace por medio de una alianza con Fuad Char y su equipo, el Junior de Barranquilla. Un hito importante, pues es la primera vez que esta empresa se asocia con un club de fútbol colombiano bajo este rol, y el impacto de la alianza promete beneficiar a ambas partes.

Fuad Char junto a Rodrigo de Gusmao.

La noticia se conoce justo en el inicio de la nueva campaña de Claro en la Costa Caribe, denominada “La Costa llega lejos”. La compañía, liderada en Colombia por el brasileño Rodrigo Gusmao, viene realizando inversiones superiores a los US$12 millones en Barranquilla entre 2025 y 2026, con el objetivo de expandir su red de fibra óptica y modernizar su infraestructura móvil. De ese monto, US$7 millones ya han sido destinados a la modernización de la red móvil y a la ampliación de la fibra óptica en la capital del Atlántico.

Ahora, la empresa espera invertir más de US$5,5 millones adicionales para seguir fortaleciendo la conectividad fija y móvil de Barranquilla. Como parte de las labores ya ejecutadas, Claro modernizó 29 estaciones base, entre ellas la del Estadio Metropolitano, casa del Junior. Además, construyó 128 estaciones base 5G, alcanzando una cobertura del 18 % en la ciudad, y habilitó más de 57.000 nuevos accesos de fibra óptica, lo que representó un crecimiento del 73 % en cobertura.

La alianza con el Junior de Barranquilla no es producto del azar, sino el resultado de un plan que se venía cocinando desde hace meses entre ambas partes. El acuerdo permitirá que el logo de Claro aparezca en la parte posterior de la camiseta del club en cada partido del fútbol profesional colombiano. Además, el equipo tiburón disputará la Copa Libertadores 2026, por lo que, cumpliendo con las normativas comerciales y de indumentaria establecidas por la Conmebol, la marca también acompañará al Junior en el escenario internacional.

Además del Junior y Fuad Char, los planes de Claro en Barrranquilla

El trabajo e inversión realizados por Claro en Barranquilla van más allá de la conectividad y la mejora de infraestructura. La empresa, perteneciente al magnate mexicano Carlos Slim, inauguró en la ciudad la primera Sala de Tecnología Claro por Colombia, ubicada en la Casa del Carnaval. Gracias a este proyecto, se beneficiarán más de 4.000 hacedores del Carnaval de Barranquilla, quienes tendrán acceso gratuito a internet, computadores y formación virtual.

Las mejoras también apuntan a optimizar la experiencia de conectividad de más de 20.000 empresas y negocios que actualmente cuentan con los servicios de Claro en la ciudad. De esta manera, la compañía busca consolidarse como líder en conectividad en Colombia, por encima de competidores como Movistar y Tigo.

Mientras tanto, Fuad Char continúa fortaleciendo al Junior tanto dentro como fuera de la cancha. A fichajes de peso como el de Luis Fernando Muriel, referente de la Selección Colombia, se suma ahora una alianza estratégica que refuerza la marca del club y su proyección nacional e internacional, con la mira puesta en volver a ser protagonistas del fútbol colombiano.

