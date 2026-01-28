Un cruce de versiones, una cita fallida y diferencias frente a la intimidad explican el distanciamiento entre Martha Isabel Bolaños y Chris Carpentier.

La curiosidad por la vida personal de las figuras públicas suele activarse cuando ellas mismas deciden hablar. Eso fue lo que ocurrió con Martha Isabel Bolaños, quien en distintas entrevistas ha abierto la puerta para explicar qué pasó realmente con Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity Colombia, y por qué aquel acercamiento, del que tanto se habló, terminó antes de comenzar.

La actriz caleña, con una trayectoria sólida en la televisión colombiana, volvió a estar en el centro de la conversación pública tras su participación en el famoso programa culinario de RCN. Allí surgieron rumores de un posible vínculo con el chef chileno que crecieron con el paso de las semanas y que ella misma decidió aclarar.

Lo que parecía una historia en construcción se redujo a una sola cita, según contó Bolaños. Hace algunos meses, en una entrevista radial, confirmó que existió un intento de relación, pero que fue breve y que no avanzó por diferencias claras entre ambos. De acuerdo con su versión, Carpentier buscaba algo más serio desde el inicio, mientras ella no se sentía en ese mismo punto.

“Fuimos a cenar, pero no prosperó”, explicó la actriz, dejando claro que la decisión de no continuar fue suya. Aunque reconoció el atractivo del chef, afirmó que el encuentro no fue suficiente para consolidar un vínculo más profundo.

La intimidad como punto de quiebre

El tema volvió a tomar fuerza hace un par de días, cuando Martha Isabel Bolaños fue invitada al pódcast Desnúdate con Eva Rey. Allí, la actriz amplió su versión y dejó ver que detrás del distanciamiento hubo un desacuerdo relacionado con la intimidad.

“Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos”, afirmó, antes de añadir una frase que marcó la conversación: “porque no se lo di, así de sencillo”. Según su relato, la reacción de Carpentier tras esa negativa fue determinante para que ella cerrara cualquier posibilidad de contacto posterior.

La actriz describió actitudes que calificó como poco caballerosas, incluyendo el momento en que el chef se bajó molesto de su carro y cerró la puerta con fuerza. Para Bolaños, ese gesto fue suficiente para poner un punto final definitivo.

Estas declaraciones contrastaron con lo que Carpentier había dicho previamente en una entrevista, en la que negó cualquier intención de formalizar una relación y restó importancia al tema, atribuyendo la molestia de la actriz a diferencias surgidas durante el programa culinario.

"Tiene que fascinarme": Martha Isabel Bolaños habló de su identidad sexual

Más allá del cruce de versiones, Martha Isabel Bolaños aprovechó el espacio con Eva Rey para hablar de su manera de vivir la sexualidad. La actriz se definió como una persona selectiva y explicó que necesita un vínculo emocional profundo para sentirse cómoda en la intimidad.

Reconoció que ha pasado largos periodos de abstinencia por decisión propia, priorizando su bienestar emocional y lo que ella describe como el cuidado de su energía personal. Incluso reveló que el periodo más largo sin estar con alguien fue de un año y diez meses.

Finalmente, la actriz dejó claro que su postura frente a la intimidad no es negociable y que esa forma de relacionarse influyó directamente en lo ocurrido con el exjurado de MasterChef. La cita fallida, la diferencia de expectativas y su manera de entender el deseo marcaron el final de un intento que nunca llegó a ser relación.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.