- El criminal más peligroso de Bogotá y cabecilla de “Los Maracuchos” considerado máquina del crimen fue capturado

Luis Rolando Osorio Arévalo, alias “Mison” o “El viejo”, considerado por las autoridades como uno de los delincuentes y narcotraficante más peligrosos de Bogotá, era buscado por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de drogas, y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego. Tras su captura, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán calificó el hecho como el resultado más importante de los últimos años en la lucha contra el crimen y el narcotráfico en la ciudad.

El criminal, cabecilla de una banda denominada “Los Maracuchos” fue capturado en Ecuador, durante un operativo conjunto realizado el pasado 21 de febrero entre las autoridades colombianas y ecuatorianas, en el que participaron la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia de la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia de Ecuador y Migración Colombia.

Este delincuente operaba en las localidades de Santa Fe y Kennedy desde 2018, y se camuflaba bajo la fachada de importante empresario de la rumba en Bogotá, pero en realidad era la cabeza de un gran emporio criminal de los negocios nocturnos en varias localidades de la ciudad. En su entramado criminal, alias Mison creó una red ilegal de establecimientos nocturnos de los que hacían parte bares, discotecas y pagadiarios, desde donde se comercializaba droga y se cometían homicidios, extorsiones y torturas.

Hoteles fachada

Entre sus propiedades se encontraba el hotel “Los potrillos”, ubicado al sur de la ciudad en la Localidad de Bosa, donde, según las autoridades, en 2023 se cometieron retenciones ilegales y se practicaron torturas a víctimas del Tren de Aragua. En diciembre de 2025, las autoridades le aplicaron extinción de dominio a este inmueble.

Osorio Arévalo también era propietario del “Hotel Negro”, ubicado en la Localidad de Kennedy que, de acuerdo con la policía de Bogotá, era utilizado por el grupo delincuencial Tren de Aragua para la comercialización de droga, venta de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego y planeamiento de extorsiones. El lugar operaba bajo la figura de supuesto sindicato para evadir los controles policiales. Según reporte de la policía, en ambos lugares se cometían homicidios y torturas.

De acuerdo con lo manifestado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, alias Mison, cabecilla de Los Maracuchos, fue quien cooperó para la entrada del grupo delincuencial Tren de Aragua a Bogotá en 2018, y, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, reclutó personas para la organización criminal que primero eran entrenadas y luego vinculadas a las actividades ilícitas.

Según el general Cristancho, alias Mison fue quien implementó la figura de los pagadiarios como centros de operaciones desde donde coordinaba todas sus actividades ilegales, y ejercía un control territorial en las localidades de Santa Fe y Los Mártires. Tras las operaciones adelantadas por la policía en 2024, huyó al vecino país de Ecuador, desde donde continuó delinquiendo con la fachada de empresario.

Durante su carrera delictiva, que se extiende por más de una década, este narco logró acumular bienes avaluados por más de $20.000 millones que incluían fincas, vehículos, discotecas, bares y hoteles, así como propiedades que estaban a nombres de terceras personas. Alias Mison llevaba una vida de excentricidades y lujos, como un anillo de diamantes avaluado en 140 millones de pesos, joyas para mascotas, vehículos de alta gama y un penthouse en el centro de Bogotá. Las autoridades calculan que obtenía rentas por cerca de $2.000 millones mensuales.

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