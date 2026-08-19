- ¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Tras el terremoto del 10 de agosto han ocurrido 325 réplicas. De estas, 111 en San José del Palmar. Esta es la explicación de por qué se mueve tanto la tierra

A los colombianos la tierra se les mueve, en promedio, casi 2.500 veces por mes. Tras el interminable terremoto del 10 de agosto han ocurrido 325 réplicas. De estas, 21 con magnitud mayor a 3.0 y dos con magnitud mayor a 4.0, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

Así mismo a nivel mundial han ocurrido eventos como el presentado en Indonesia, de magnitud 7.7 en la isla de las Flores y los ocurridos en el sur de España. Esto ha conducido a que la gente se pregunte: ¿por qué está temblando tanto? La respuesta no está en los cambios políticos ni en las extrañas teorías de conspiración, sino a más de cien kilómetros de profundidad, donde el planeta libra permanentemente una batalla que no da tregua.

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Zona movida

Colombia está ubicada en una esquina donde chocan las placas tectónicas de Nazca, el Caribe y Suramérica. Dicho apretón entre bloques gigantescos va arrugando la tierra hasta sacudir las tres cordilleras. En el Pacífico, la placa de Nazca se mete por debajo del continente como una alfombra pesada que alguien hala a la fuerza.

Según el reporte más reciente a la fecha se conoce que han fallecido 306 personas a causa del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

El centro de la secuencia de temblores tiene nombre y apellido: La Mesa de los Santos (Santander). No en San José del Palmar, epicentro del terremoto, donde han ocurrido alrededor de 111 réplicas después del 10 de agosto. Abajo del Nido Sísmico de Bucaramanga se encuentra una fábrica de temblores que ostenta el título de ser el segundo lugar del planeta donde más tiembla. En ese punto recóndito se producen entre 12 y 40 movimientos diarios. Son placas antiguas atrapadas en el manto terrestre que, sometidas al calor y a la presión, se doblan sin romperse del todo, liberando energía de día y de noche.

Por fortuna, la inmensa mayoría de estos sismos nacen a más de 140 kilómetros de profundidad. Esa distancia actúa como un colchón natural que amortigua el golpe destructivo en la superficie, aunque permite que la onda viaje a lugares alejados como Bogotá, Medellín o Tunja.

Sin embargo, el problema real no es el temblor diario de Santander, sino la fragilidad de la superficie. Según se sabe, más de la mitad de las viviendas del país son construidas sin un solo plano o columna adecuada.

Lo que quiere decir que el verdadero peligro no es que la tierra se mueva —porque siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo—, sino que se encuentre con las edificaciones mal hechas, que posicionan al país como el de mayor riesgo de desastre natural en Latinoamérica. En conclusión, no es que esté temblando más, sino que ahora estamos más atentos de cada sacudida de la tierra.

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