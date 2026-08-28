Un pequeño club de muchos años intentó atajar la atornillada de Jesurún en la Federación

El Cucuta Deportivo perdió la batalla frente a la arrolladora votación que consiguió el barranquillero para quedarse en la presidencia por cuatro años más

Juan Carlos Paredes López, representante legal de Cúcuta Deportivo, y Erika Alejandra Gutiérrez Zapata fueron los principales contradictores de la reelección de Ramón Jesurún. Presentaron recursos y una queja ante la Procuraduría, pero el dirigente terminó ratificado hasta 2030.

La disputa comenzó por una discusión jurídica: si Jesurún ya había cumplido el máximo de tres periodos consecutivos permitido para dirigir la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). El dirigente de Cúcuta consideró que sí y buscó impedir su inscripción ante el Ministerio del Deporte.

Cúcuta y Erika Gutiérrez contra la inscripción

La resolución fue firmada por César Mauricio Rodríguez Ayala, entonces director de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio, durante la gestión de Patricia Duque como ministra del Deporte del gobierno Petro.

Días después, el 16 de julio, Gutiérrez Zapata llevó el caso a la Procuraduría. Pidió investigar a Duque, Rodríguez Ayala y Perla Álvarez (coordinadora dentro de la misma dependencia de Duque) por la actuación que permitió registrar nuevamente a Jesurún.

El 3 de julio, Paredes López presentó un recurso de reposición y, si no prosperaba, uno de apelación contra la Resolución 000570, expedida el 22 de junio por Mindeporte. Esta había permitido inscribir a los integrantes del Comité Ejecutivo de la FCF para el periodo 2026-2030.

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La discusión estaba en cómo contar su llegada a la presidencia. Jesurún asumió en noviembre de 2015 para completar el periodo de Luis Bedoya y después fue elegido por la Asamblea para los ciclos 2018-2022 y 2022-2026.

En esos períodos, el balance de las selecciones absolutas bajo la gestión de Ramón Jesurún incluye el subcampeonato de la Copa América masculina de 2024 y la clasificación a los Mundiales de 2018 y 2026. En femenino, Colombia fue subcampeona de la Copa América 2022, alcanzó por primera vez los cuartos de final del Mundial de 2023 y volvió a ser subcampeona de la Copa América 2025.

Mindeporte despejó el camino

Aunque para Paredes López como para Gutiérrez Zapata, el período de Jesurún en 2015 debía contabilizarse como el primero en su cuenta personal como presidente de la FCF, el Ministerio sostuvo otra interpretación: dicho mandato fue una designación para completar un periodo ajeno y no una elección. Dicho argumento quedó explicado en la Resolución 000570 que permitió su inscripción para el nuevo ciclo.

Luego llegó la segunda decisión clave. El 5 de agosto, el Ministerio del Deporte expidió la Resolución 000731 y rechazó los recursos contra la inscripción del dirigente.

El documento fue firmado por el entonces ministro encargado del gobierno Petro, Manuel Emilio Palacio, apenas dos días antes de la posesión de Abelardo de la Espriella. Con esa interpretación, los periodos 2018-2022 y 2022-2026 fueron considerados su elección y primera reelección. Así, 2026-2030 quedó como su segunda reelección y dentro del límite permitido por Mindeporte.

Jesurún seguirá hasta 2030

El 26 de agosto, el nuevo Comité Ejecutivo de la FCF se reunió y ratificó a Ramón Jesurún como presidente para el periodo 2026-2030.

La dirección quedó acompañada por Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate como vicepresidentes, además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez.

Así, el recurso del dirigente de Cúcuta y la queja de Erika Gutiérrez ante la Procuraduría no lograron frenar la continuidad del dirigente barranquillero, quien comenzará oficialmente su nuevo periodo el 28 de agosto.

Ahora bien, su reelección se suma a otra decisión polémica dentro de la FCF: la renovación de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia, pese a los cuestionamientos que rodearon su gestión y a los señalamientos sobre un supuesto favoritismo hacia jugadores como James Rodríguez y el rechazo a otros como Juan Fernando Quintero.La Selección terminó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza, un resultado que aumentó las críticas sobre las decisiones del cuerpo técnico y de los directivos encabezados por Jesurún.

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