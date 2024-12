Caracol vuelve a su vieja confiable y confirmó la fecha de estreno de Yo me llamo; La Descarga no sirvió

.Publicidad.

Aunque el 2024 fue un buen año en rating para Caracol Televisión, el remate de temporada ha sido todo lo contrario. Los programas que se supone que le darían un gran éxito, no han dado por el momento los resultados esperados. De hecho, es tan preocupante la situación, que el Canal RCN ha vuelto a ocupar los primeros lugares del rating. El programa más visto por el momento, es la repetición de Betty, la fea, lo que sorprende a muchos. Pero, Caracol no quiere soltar su posición y por eso ya están calentando motores con uno de sus programas más famosos. Ya casi está todo listo para el regreso de Yo me llamo.

Yo me llamo prende motores y ya tiene fecha de estreno, llegará en 2025

Siguiendo las típicas dinámicas decembrinas, Caracol Televisión cerrará su año con algunos programas de temporada. Aunque, la programación del momento sigue vigente, sus resultados no han sido los esperados. La descarga no ha conseguido sobresalir y superar a su rival, como si lo hizo el Desafío XX con antelación. Seguramente, para diciembre llegue el Festival Internacional del Humor o quizás La vuelta al mundo en 80 risas. En todo caso, el programa que llegue para este corto periodo de tiempo, no estará por mucho tiempo al aire. Desde las redes del programa, ya dieron a conocer la fecha de estreno de Yo me llamo.

Yo me llamo en su pasada temporada.

Para nadie es un secreto que este reality, es una de las viejas confiables de Caracol Televisión. Siempre que está al aire, da muy buenos resultados y le permite tener una gran rating al canal. Es por eso que, ante los bajos números que vienen teniendo los programa del canal, ahora llegaría Yo me llamo como respuesta. Justamente por esto es que el próximo 7 de enero, se estrenará la nueva temporada de este reality de imitadores. Además, no podemos dejar de lado que habrá grandes cambios en esta nueva edición. Como es bien sabido, llegará un nuevo jurado a reforzar el equipo.

Aunque aún no hay nadie confirmado, ya hay un nombre que podría ser el más seguro para esta temporada. De igual manera, se ha dicho que Carlos Calero no seguiría al frente de este programa, aunque no se ha confirmado. Se dice que un actor podría llegar a ser un nuevo presentador de Yo me llamo, aunque aún no se ha confirmado este tema.

