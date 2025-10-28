- Las 5 mineras que se quedan con la mayoría de oro y plata de Colombia son extranjeras ¿Cuáles son?

A la cabeza está la china Zijin junto a las canadienses Aris Mining y Somos Gold, Mineros del Indio Vikram Sodhi y Atico de los Ganoza del Perú

Las empresas colombianas con el paso de los años le han cedido la explotación de los proyectos mineros de extracción de oro a empresas extranjeras. Las cinco mineras más grandes son todas extranjeras, siendo la mayor en producción de oro, la mina de Buritica en el noroccidente de Antioquia, propiedad de los chinos dueños de Zijin-Continental Gold desde hace seis años.

La mina logra explotar grandes cantidades de oro a pesar de los continuos conflictos en los socavones con la minería ilegal. Los grupos ilegales controlan un gran porcentaje de los 84 kilómetros de los túneles de la empresa con riesgo de salud de los habitantes por el uso de mercurio y contaminación de fuentes hídricas. El pasado 10 de octubre el gobierno intervino 14 túneles usados por el grupo Clan del Golfo para extraer oro, cuya producción ilegal era valorada en tres billones de pesos anuales.

La mina que es explotada desde hace 5 siglos de manera artesanal fue adquirida por la canadiense Continental Gold con recursos suficientes para desarrollar una mina subterránea a gran escala. Una vez la operación dio buenos resultados, fue vendida a principios de 2020 a la china Zijin Mining, una empresa pública cuyo mayor accionista es el gobierno chino (23 %) pero que cotiza en la bolsa de Shanghai y Hong Kong e incluye entre sus accionistas grandes firmas de inversión como la norteamericana BlackRock.

La canadiense Aris Mining, la segunda en producción en el país fue fundada en septiembre 2022, y está enfocada en minería de oro principalmente en Colombia. Opera dos importantes minas subterráneas: Segovia y el Complejo Marmato, además participa en la empresa conjunta Soto Norte, un proyecto de explotación de oro y cobre en Santander.

A finales de 2020 se realizó una recomposición accionaria de las mineras Aris Gold y Gran Colombia Gold Mining, y en conjunto con un grupo de inversionistas las fusionaron dando origen a Aris Mining. Los principales nombres en la empresa son su actual CEO Neil Woodyer, Ian Telfer, el presidente de la junta directiva y Frank Giustra quien ha invertido en varios proyectos en Colombia.

El control de Mineros está en manos de Sun Valley Investments, el segundo mayor accionista posee apenas el 1,88 %

Mineros, S.A. es una empresa con sede en Medellín que opera hace más de 50 años en la subregión del Bajo Cauca, conocida por su gran riqueza aurífera desde la conquista española. Desde marzo de este año, es propiedad mayoritaria de Sun Valley Investments, una firma registrada en Suiza, cuyo mayor accionista y socio gerente es el empresario de origen indio Vikram Sodhi. Sodhi realizó varias movidas desde al año pasado para hacerse al control de la empresa, que incluyó la compra a accionistas individuales y ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), con las que exitosamente se hizo al 65,38 % de las acciones.

Soma Gold continúa expandiéndose a pesar de los desafíos que plantea la huelga laboral

La canadiense Soma Gold Corp., anteriormente conocida como Para Resources Inc., fue fundada en 2010 y opera en el departamento de Antioquia en la mina Cordero y el complejo El Bagre, además de las minas: Nechí, Machuca Aurora y El Limón. Los empleados de la mina Cordero y el Molino Bagre llevan más de 80 días en huelga laboral, desde el 9 de septiembre, afectando también la producción de El Limón.

La empresa que historicamente se ha expandido mediante adquisición de propiedades, adquirió este marzo la totalidad de los derechos de una concesión minera de oro en el municipio de Cáceres cuya principal mina es La Escondida, también en Antioquia. Se encuentra en conversaciones para adquirir roca extraída de la histórica Mina Zancudo en Titiribí, la empresa más próspera de Colombia a finales del siglo XIX.

Glen Walsh es el mayor accionista de Soma Gold con el 53,67 % y miembro de su junta directiva, su CEO, Geof Hampson es el segundo mayor accionista con el 16,77 % de la compañía.

Los peruanos de Atico explotan también oro en su mina de cobre en el Chocó

La última en el listado, es Atico Mining una compañía relativamente nueva, que explota la mina El Roble en Carmen del Atrato, Choco, desde noviembre de 2013, cuando la familia Gaviria, de los exgobernandores de Antioquia, Guillermo (asesinado por las Farc) y Anibal Gaviria, le vendieron el 90 % a la familia Ganoza de origen peruano, controladora de Atico Mining.

La mina ha estado en operación durante más de 20 años y su principal material de extracción es cobre de alta calidad, es la única mina en producción de cobre en el país, y aunque tiene oro, no es en cantidades grandes. Este año, Atico fue obligado a pagar al departamento del Choco $ 119 mil millones por regalías vencidas desde que asumió la operación de la mina, e incrementó su capacidad de extracción activando la obligación de pagar estas regalías.

