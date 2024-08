El camino colombiano al suicidio político

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El presidente asistió en estos días a la segunda Asamblea de la Colombia Humana, en la que participó con una intervención notablemente emocional, con un propósito único: inclinar al conjunto de su partido a la decisión de trabajar por unidad del progresismo, sin egoísmos ni sectarismos de ningún orden, con la advertencia clara de que si las fuerzas que pregonan y luchan por el cambio no se unen, el resultado será el fracaso del proyecto de transformaciones.

Antes de entrar en materia, hizo referencia a los obstáculos que ha hallado el proyecto del cambio en los últimos tiempos. Al no reconocimiento de la personería jurídica de la Colombia Humana pese a haberse convertido en la segunda fuerza política en el 2018, lo que no le impidió convertirse en vencedora cuatro años después, no obstante haber sido víctima de las interceptaciones telefónicas ilegales durante un año y a la entrega de esa información a una revista de derechas.

Destacó igualmente el empeño de sus detractores en restar legitimidad a su triunfo de dos años atrás, mediante una campaña de calumnias en torno a presuntas financiaciones ilegales. Todo con el propósito de tumbarlo del cargo. Sostuvo que él y su partido han respetado la alternancia política, y que, si bien hicieron oposición a Uribe, no con calumnias sino con pruebas, nunca tuvieron como propósito derrocarlo, sino construir una fuerza política capaz de sucederlo.

Comparó la situación colombiana con la francesa, en donde todo el progresismo fue capaz de unirse y vencer, frente a una ultraderecha que, como en gran parte de Europa, basada fundamentalmente en el odio a los inmigrantes, y con la ayuda de una prensa al servicio de los grandes propietarios, había logrado casi que aniquilar las opciones de la izquierda. Destacó la responsabilidad de ese progresismo, capaz de superar sus diferencias, con tal de detener el avance del fascismo.

De lo que se trata es de ganar, no podemos conformarnos con participar

Una idea central rodeó toda su intervención. De lo que se trata es de ganar, no podemos conformarnos con participar. Y expuso que esa fue siempre la idea del M-19, que, siendo un montón de jovencitos y jovencitas, logró finalmente, ya sin armas, con una mayoría clara en la Asamblea Constituyente, cambiar la reaccionaria constitución de 1886 por una nueva, la de 1991. A su juicio, se trata de realidades innegables que hoy quieren ser desconocidas.

El universo del viejo poder se ha dedicado, con el aparato mediático de su propiedad, a censurar las palabras, propuestas y proyectos del actual gobierno, con el claro propósito de impedir que continúe el proyecto transformador. Para eso hay que destruir la fuerza política en que se funda. Y su recurso más expedito es la calumnia, repetir una y mil veces la mentira, hasta convertirla en verdad. El proyecto popular de cambio no puede volver a ser mayoría nunca, eso quieren.

Por eso su consigna de Fuera Petro. Que estúpidamente, a su juicio, repiten de modo ególatra algunas personas que asisten a la asamblea de la Colombia Humana. En adelante, el tono del presidente fue otro. Pasó de atacar a la ultraderecha y la oligarquía colombianas, a arrinconar a las voces inconformes dentro de su propio partido. Usó repetidamente el término degradación, y queriéndolo o no, optó por atribuirla a la corrupción, al afán de hacer dinero.

A manera de ejemplo usó el caso de Olmedo López, un hombre formado en la Colombia Humana, que optó por degradarse hasta convertirse en un puro ladrón. Es que, como expuso, los movimientos políticos pueden llegar a transformarse en su contrario, se pueden pudrir. Cuando no se lee, no se investiga, no se documenta por parte de sus integrantes. Aquí volvió de nuevo sobre sí mismo, un hombre que tomó la decisión de no robarse jamás un peso.

Lo cual le causó problemas individuales serios, que logró superar. Antes ya había dicho que él no era propiamente un hombre de partidos o movimientos, sino un hombre libre, desde sus tiempos en el M19, significando que había llegado por su propio esfuerzo a convertirse en un importante líder social. Ni siquiera había contado con el apoyo de la izquierda. Creó su movimiento a pulso, apoyándose en el pueblo, siempre con la idea de ganar, no sólo de participar.

Hasta recordó a un senador de la costa, Guerra Tulena, quien solía afirmar que no había gente más barata que la de la izquierda. Es que la izquierda también podía ser víctima de la adicción al poder, que es como una droga, y comenzar a pensar en cómo voy yo en el poder. En buena medida porque era de origen pobre, con vidas pobres por fuera del poder. Puede que haya algo o mucho de razón en esto, Petro debe saberlo bien cuando lo dice. Pero como mensaje, no es propiamente unitario.

No hay unidad donde no cabe el otro.