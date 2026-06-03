El nuevo thriller psicológico de Andrés Parra con el que quiere competirle a su 'patrón del mal' en Netflix

El actor regresa con Futuro Desierto, una serie de seis episodios que llega a la misma plataforma donde sigue triunfando, desde hace años, con la de Pablo Escobar

Una mirada fría, una decisión equivocada y una amenaza que parece invisible. Así comienza el camino de tensión que propone la nueva producción de Andrés Parra en Netflix, una plataforma donde el actor colombiano ya conoce lo que significa convertirse en un fenómeno de audiencia.

La referencia inevitable es Pablo Escobar: El patrón del mal, producción estrenada originalmente en 2012 que sigue demostrando una capacidad de permanencia poco común dentro del catálogo del servicio de streaming. Según reportes históricos de visualización de Netflix, la serie acumuló 170,1 millones de horas vistas en un solo periodo semestral, cifra que la llevó a ubicarse en el puesto 35 entre todos los contenidos de la plataforma a nivel global.

Además, la producción se mantiene entre las series en español más consumidas en varios mercados y continúa apareciendo en los listados de éxitos en Colombia, México y Ecuador. La versión disponible en Netflix está compuesta por 74 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, condensando la historia que originalmente fue emitida en 113 capítulos para televisión abierta.

Futuro Desierto, la nueva apuesta de Andrés Parra en Netflix

Ahora, Andrés Parra busca abrirse espacio nuevamente entre los espectadores con una propuesta completamente distinta.

Hace pocos días llegó a la plataforma Futuro Desierto, una producción mexicana que combina thriller psicológico, drama familiar y ciencia ficción en una historia de apenas seis episodios.

La trama sigue a Alex, un psiquiatra que se traslada junto a su familia desde Silicon Valley hasta un apartado pueblo de Chiapas. Lo que parece ser un nuevo proyecto profesional termina convirtiéndose en una experiencia inquietante cuando descubre que participa en las pruebas de los primeros androides diseñados para convivir con seres humanos.

Detrás de la serie se encuentran los directores Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo, reconocidos por trabajos como La caída, La jauría y Nadie nos vio partir. La producción fue filmada en México y desarrollada como un proyecto bilingüe en español e inglés.

Además, el elenco reúne a varias figuras destacadas de la actuación latinoamericana. Junto a Andrés Parra aparecen José María Yazpik, Karla Souza, Astrid Bergès-Frisbey, Natalia Solián, Ilse Salas, Flavio Medina y Humberto Bustos.

La tecnología como villano

Más allá del suspenso, la historia incorpora conceptos vinculados al avance tecnológico actual. Entre ellos, aparece el llamado “Valle Inquietante”, teoría estudiada en robótica que describe la sensación de incomodidad que generan las figuras artificiales cuando alcanzan una apariencia casi humana.

La serie también explora la recreación digital de identidades, el aprendizaje emocional de las máquinas y la convivencia cotidiana con androides, elementos que se han convertido en temas recurrentes dentro de las discusiones sobre inteligencia artificial.

Por esto, visualmente la producción apuesta por un contraste entre tecnología avanzada y los paisajes naturales de Chiapas, alejándose de las tradicionales ciudades futuristas para construir una narrativa más cercana al presente.

Futuro Desierto empieza a posicionarse entre las tendencias de Netflix en distintas regiones. El desafío no es menor: competir por la atención de una audiencia que todavía mantiene vigente a Pablo Escobar: El patrón del mal, una de las producciones de habla hispana más exitosas que ha pasado por la plataforma y el papel que convirtió a Andrés Parra en una figura reconocida en toda Latinoamérica.

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