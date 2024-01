El Banco de la República, uno de los bastiones de la ortodoxia neoliberal

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El actual funcionamiento del banco de la república tal como hoy conocemos es producto de las decisiones tomadas en la Constitución del 91.



La parte económica de dicha constitución está plagada del recetario que en ese momento tenía una fuerza muy grande a nivel planetario de la ortodoxia neoliberal.



En medio de los anuncios de “bienvenidos al futuro” expresados por el entonces recién posesionado presidente de la República César Gaviria, se anunció un movimiento denominado de la séptima papeleta que terminó convocando a una asamblea constituyente.



Dado que el contexto mundial correspondía a lo que estaba en boga que era enfatizar en que había que desmontar el estado por ineficiente y corrupto y darle todas las prerrogativas al sector privado a través de lo que se denominó el libre mercado.



Esta situación se correlacionada con el dominio del capital financiero en el mundo de mucho tiempo atrás pero que con estas nuevas expresiones se fortalece y consolida.



En medio del libre mercado y el dominio del capital financiero se requiere una superestructura que salvaguarde y defienda esos intereses. Y uno de los mecanismos significativos para ello consistía en modificar el carácter de la banca central. Declararla como una entidad autónoma independiente de los gobiernos y que por tal su principal objetivo era el manejo de la política monetaria.



Dicho esto quedó consagrado en el artículo 371 de la Constitución del 91, que" El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado

como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica,

sujeto a un régimen legal propio. Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; emitir la moneda legal; administrar las reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del Gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación con la política económica general. El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que se le soliciten." Vale la pena tener en cuenta lo subrayado.



Y para el control de la política monetaria se vuelve una obsesión sectaria el velar porque la inflación IPC, índice de precios al consumidor, se mantenga en un valor bajo, que el banco reitera como estrategia de inflación objetivo alrededor del 3 %.



Y para ellos, el subrayado anotado, no tiene ningún valor, es decir, coordinar con la política económica general, que debería ser el objetivo central, poco importa, pues lo significativo es la política monetaria de inflación baja.



Y ese es el tema que hoy nos está pasando, pues sobre la base de solo interesarse en la inflación objetivo descuida el comportamiento general de la economía.



Cuando la inflación se disparó en el mundo y en Colombia, derivado de los problemas de materias primas, insumos y combustibles, por la guerra Ucrania-Rusia, el banco inmediatamente subió las tasas de interés escandalosamente desde un 7 % al 13,25 %, generando un congelamiento de la economía y reduciendo significativamente el consumo. Productos caros y créditos caros, que llevan a reducir el consumo y por tal decaer la economía. Es más, el empresariado ha especulado sobre una posible recesión, que si bien se viene despejando, la utilizan para adjudicarle la responsabilidad al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero se están callando en público sobre el verdadero responsable que es el Banco de la República.



La CUT en una declaración del 16 de enero, sobre lo positivo del incremento del salario mínimo para el 2024, señala al respecto que " Dos prestigiosos economistas como Salomón Kamanovitz exmiembro de la Junta del Banco de la República y Mauricio Cabrera miembro de la junta de Ecopetrol, han sostenido reiteradamente que la alta inflación no es por exceso de la demanda, sino por el contrario del bajo consumo y que por consiguiente el mantenimiento de altas tasas de interés solo han contribuido al decrecimiento económico y a enriquecer el gran capital financiero en detrimento de la economía real del sector industrial y agropecuario y en desmedro de los ingresos y precarización de los trabajadores. En este sentido el Banco de la República se pone de espaldas a la reactivación económica y a los planes económicos y sociales progresivos contenidos el Plan Nacional de Desarrollo PND del actual gobierno."

El Banco de la República es sordo frente a la insistencia de sectores económicos y sociales e incluso de gobierno que reiteradamente han solicitado bajas sustanciales de las tasas de interés

..Publicidad..

Como se ve, el Banco de la República es sordo frente a la insistencia de múltiples sectores económicos y sociales e incluso de gobierno que reiteradamente han solicitado bajas sustanciales. Es como si hoy por hoy el objetivo del Banco de la República es destruir la economía para responsabilizar al gobierno de Petro. Es un frente de la oposición neoliberal y empresarial.



Pero por si fuera poco y para acabar de amarrar cualquier decisión en esta materia monetaria de la ortodoxia neoliberal, la ley 31 de 1992, que reglamentó el funcionamiento y la gobernabilidad del banco, estableció que "Artículo 4º. Autoridad monetaria cambiaria y crediticia. La Junta Directiva

del Banco de la República es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia y, como tal,

cumplirá las funciones previstas en la Constitución y en esta Ley, mediante

disposiciones de carácter general. Tales funciones se ejercerán en coordinación con la política económica general prevista en el programa macroeconómico aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES, siempre que ésta no comprometa la responsabilidad constitucional del Estado, por intermedio del Banco de la República, de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda", subrayado mío, es decir, se puede cambiar la política general, pero no, si está en contravía de la ortodoxia neoliberal de la política monetaria. Un total amarre desde la constitución de 1991 del banco a la política neoliberal.



Situación difícil para un gobierno del cambio, que requiere superar esta superestructura para efectuar los cambios que el país requiere para una reactivación de la economía en favor de la industria y el agro, sectores básicos de la economía real.



Para cambiar los miembros de la actual Junta y de pronto, iniciar procesos distintos, se requerirán varios gobiernos alternativos y lo más seguro una nueva asamblea constituyente.



Posdata: El incremento en el salario mínimo para el 2024, decretado por el gobierno de 12,4 % frente a una inflación media de 9,28 % y de 8,19 % para los de ingresos bajos, es una buena noticia pues prácticamente se recupera en 4 puntos el poder adquisitivo del salario mínimo, aunque no suficiente.



X: fabioariascut