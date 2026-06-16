Los Ardila con Win Play se pelean junto a 4 plataformas más el público del mundial

La colombiana junto a los gigantes internacionales Disney, DAZN, DGO del grupo Werthein han ido quedándose con miles de televidentes de Caracol y RCN

Las 48 selecciones en competencia, la cámara del árbitro para algunas tomas de las transmisiones o el hecho de que se celebre en tres países no son las únicas novedades del Mundial 2026.

En esta edición de la Copa Mundo, millones de aficionados están cambiando la forma de seguir los partidos. En lugar de reunirse frente al televisor, están optando por las plataformas de streaming para ver las atajadas y los golazos de los 104 partidos del evento deportivo más importante del planeta.

Sin duda, el partido de las transmisiones mundialistas lo están ganando las nuevas tendencias digitales, que también se imponen en otras disputas como las de la radio o el cine. Mañana, cuando el árbitro inglés Anthony Taylor haga el pitazo inicial de Colombia vs. Uzbekistán, miles de aficionados, en diversos lugares del planeta, verán el partido en computadores, teléfonos móviles, tablets, consolas de videojuegos, portátiles, televisores conectados y otros dispositivos electrónicos con acceso a internet.

La televisión tradicional, especialmente la abierta, sigue perdiendo terreno frente a los nuevos formatos digitales y sus propuestas novedosas y acordes a las comunicaciones de la época. La transformación es evidente. De los 104 partidos programados para el torneo, la televisión abierta transmitirá apenas una parte de ellos, mientras que la mayoría estará disponible a través de servicios de pago y plataformas digitales.

En este nuevo escenario, compañías como Disney, DAZN, DGO y Win Play se disputan una audiencia que demanda flexibilidad y acceso desde cualquier dispositivo.

En este otro partido mundialista uno de los protagonistas es Disney. A través de ESPN, la compañía transmitirá 30 partidos del Mundial 2026 para América Latina. La adquisición de ESPN, concretada en 1996, se convirtió en una de las decisiones más exitosas del conglomerado. Además de ofrecer eventos deportivos de primer nivel, Disney busca fortalecer su presencia en el negocio de los derechos deportivos, incluido el fútbol profesional colombiano.

ESPN transmite más de 700 eventos deportivos al mes en la región y durante años fue considerada una de las unidades más rentables de Disney. Entre 1996 y 2015 generó decenas de miles de millones de dólares, contribuyendo a financiar buena parte de las inversiones y producciones del gigante del entretenimiento.

Otro jugador relevante es DAZN, conocida popularmente como el “Netflix de los deportes”. Su nombre surge de la pronunciación en inglés de “The Zone”. Aunque es una empresa relativamente joven, se ha consolidado como una de las plataformas deportivas más importantes del mundo. Actualmente transmite más de 8.500 eventos deportivos en vivo cada año. La compañía fue creada por el grupo inversor Access Industries y tiene su sede en Londres. Su principal accionista es el empresario de origen ucraniano Len Blavatnik.

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En Colombia, Win Play, la plataforma digital de Win Sports, transmitirá cerca de 25 partidos del Mundial. El negocio de transmitir el fútbol ha resultado altamente rentable para la Organización Ardila Lülle y para el Grupo Werthein. En 2025, el canal superó el millón de suscriptores pagos. Sin embargo, su posición dominante podría verse amenazada por la nueva licitación de los derechos del fútbol profesional colombiano, un mercado que atrae cada vez más competidores internacionales y plataformas de streaming interesadas en ampliar su presencia en el país.

Lo cierto es que, un siglo después de su creación, el monopolio del televisor está acabando. El Mundial 2026 es una evidencia de que internet y las tendencias digitales del nuevo milenio le juegan al campeón de los dispositivos electrónicos, de tú a tú, un apasionante partido por ganarse el corazón de millones de aficionados en el planeta, que quedará grabado en la historia del fútbol.

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