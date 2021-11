El aumento de estrato que se dio Epa Colombia son su nuevo penthouse

.Publicidad.

El conjunto al que se pasa tiene 33 penthouses, pero en sus historias aseguró que compró el más grande y más lindo. Se lo entregan en obra negra pero que lo va a dejar muy bien arreglado: “Yo miré muchos apartamentos, pero escogí el mejor porque eso es lo que me merezco”, dijo. La influenciadora ya había contado anteriormente que pagó la mitad hace poco más de un mes y que pagaría el resto la próxima semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaCriolla (@lacriollacolombiana)



"Lo mejor de todo es que las personas ya de estrato 5, de estrato 6, ya compran mi Keratina, ya me saludan. Me graban de muchas partes" aseguró mientras se tomaba fotos con varias personas en el que sería el parque al frente de su nuevo conjunto residencial.

-Publicidad.-

¿Cuántas personas en Colombia podrán darse el lujo de adelantar la mitad del pago de un penthouse chan con chan? ¿Cuánto podrá haberle costado el último gustico a la influencer? En Bogotá, un inmueble de este tipo puede costar entre 800 y 4.500 millones.

Ya dentro del apartamento, epa contó que antes de volverse famosa y vender sus keratinas pagaba de arriendo $500.000 pesos y entre lágrimas aseguró que muchas veces no le alcanzó ni para pagar ese valor. “Quiero que te inspires, amiga. Desde que el Gobierno me quitó las redes me hizo fue un favor, yo sé que muchas veces el fiscal me quiso mandar a la cárcel, pero hicieron de mí una empresaria exitosa, amiga”.

Publicidad.

En sus historias aprovechó para aclarar que no es "lavadora", como muchos han comentado en sus redes después de los lujos que se ha dado últimamente. "Es que cuando tu sales adelante y eres exitosa, como saben que soy lesbiana y no doy la de abajo, ella debe estar haciendo algo, algún torcido, pero no dicen "la vieja es berraca, la vieja es trabajadora" dijo antes de mandar saludos a sus ex vecinos de Soacha y Ciudad Bolívar, de dónde salió.

Este es el video que publicó en sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EPA COLOMBIA (@epa_colombia)

Te puede interesar: