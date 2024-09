El artista mexicano que participa en uno de los mayores éxitos de Juliana y obsesionó a Valentina Taguado

.Publicidad.

Es cierto que Humbe, cantante y compositor mexicano e intérprete de grandes canciones como "Fantasmas", "Amor de cine" o "Patadas de ahogado", que tienen cada una más de 100 millones de reproducciones en Spotify, tiene muchos más logros en su trayectoria que van más allá de haber cautivado los oídos de Valentina Taguado, locutora de Los 40 Colombia.

Pero resulta que si una de las locutoras e influencers más queridas del país se enamora de la música de un artista independiente y la comparte su arte a su medio millón de seguidores en YouTube... ese solo gesto puede convertirse en el punto de partida para una noticia.

Captura de pantalla de la historia de Instagram de Valentina Taguado donde comentó su admiración por el cantante de pop mexicano.

De Humbe no sólo sorprende que tenga 23 años, sino que su primer álbum llamado Sonámbulo lo haya presentado en 2017, cuando todavía era adolescente. Ese disco contenía la canción "Ganas de verte", con la que comenzó a sumar sus primeros fans y fue también la antesala para su canción navideña "Todo lo que quiero eres tú"; que en realidad era una versión latina del famoso clásico de Maria Carey "All i want for christmas is you", recurrente en todos los diciembres.

Humberto Rodríguez Terrazas es de Monterrey, cuna de grandes talentos de la música mexicana como Gloria Trevi, José Madero de Panda, Gilberto Cerezo de Kinky, Pato Machete de Control Machete, el desaparecido ícono de la cumbia mexicana Celso Piña, entre muchos otros.

Una de las composiciones que obsesionó a Taguado se llama "Kintsugi", que es una canción que el artista ni siquiera ha presentado aún; pero que ya tiene pedazos filtrados en redes sociales y un demo colgado en la plataforma de Soundcloud. Fanáticos de Humbe esperan que en los próximos días la canción sea estrenada.

Parece que "Kintsugi", "Fantasmas" y otra canción llamada "Malbec", en la que participa la agrupación de pop Reik, harían parte de un quinto disco del artista, que sucedería a su Esencia de 2023.

Además, muchos colombianos conocieron a Humbe en 2022, cuando lanzó la canción "Muchachitos" con Juliana (Velásquez). La canción con mayor cantidad de reproducciones en Spotify y la segunda más exitosa que la artista tiene en YouTube, luego de la banda sonora de la serie de Netflix "La primera vez".

