Juliana Velásquez: la primera mujer en Colaborar con Grupo Niche en 45 años de historia de la agrupación

.Publicidad.

Hace dos semanas, Netflix dio a conocer las primeras imágenes de la segunda temporada de La Primera Vez que llegará a la plataforma el 10 de julio y tendrá 10 episodios. De acuerdo con lo revelado por el gigante del streaming, la producción continuará con el embarazo de Luisa, que se vio para el cierre de la primera temporada y que pondrá en apuros a Granados y Eva, y marcará el rumbo de nuevas vivencias, emociones y primeras veces del parche de amigos del José María Root.

La nueva versión de La Primera vez, la canción oficial de la serie bajo el mismo nombre, estuvo a cargo de Grupo Niche y Juliana Velásquez. Un arreglo a ritmo de salsa acompañará la historia del parche de amigos del José María Root.

..Publicidad..

La canción fue interpretada por primera vez en vivo, en el marco del festival Vive la Sala, el viernes 21 de junio. Al concierto asistió el elenco principal de la serie en cabeza de Francisca Estévez y Emmanuel Restrepo, junto a otras celebridades e influenciadores como Laura Barjum y Juan Guilera.

...Publicidad...

| Vea también: Así es la nueva serie de suspenso colombiana que está producida por RCN y podrá ver en Vix

....Publicidad....

La banda nació en Bogotá en 1979 de la mano de Jairo Varela y Alexis Lozano. Grupo Niche es considerado una de las agrupaciones salseras más importantes de América. En sus 45 años de historia, ha contado con voces femeninas como la 'Coco' Lozano ('Mi mamá me ha dicho'), Paula Andrea Zuleta ('Me siento mal'), Adriana Chamorro (Cimarrón, segunda voz, junto a Willie García) y Diana Serna (corista en 'Una Aventura', 'Colombia Tierra de todos', 'Gotas de lluvia', 'Es mejor no despertar' y 'Búscame'). Sin embargo, Juliana Velásquez se corona como la primera mujer en colaborar con ellos en su larga trayectoria.

Mucho antes del lanzamiento de la canción, a través de sus redes sociales, la cantante ganadora de un Grammy Latino había dado a conocer que realizaría una de las colaboraciones más importantes y significativas para ella. En los comentarios muchos especularon que se trataría de Grupo Niche. El sencillo habla sobre el amor juvenil haciendo honor al argumento de la serie.