¿Los perros ven todo a blanco y negro? Esta es la sorprendente afirmación de la ciencia

Estos caninos no logran ver todos los colores, además parece que ven los rostros en 2D, entre otras cosas interesantes

Sin duda los canes son animales inteligentes, sentientes y una de las mejores compañías que podría llegar a tener un ser humano. Cada día se les da más relevancia y cariño dentro de las familias pues son considerados parte de ellas. Por eso, muchos se han preguntado cómo perciben el mundo y a sus cuidadores, como si por ejemplo los perros ven a blanco y negro o si lo ven en 3D o 2D. Pero la ciencia dio un paso adelante y resolvió esta incógnita.

Se han realizado múltiples investigaciones sobre la cognición y visión canina, no obstante, existen varios mitos sobre la misma. Como que no ven los colores o que no logran identificar la cara de sus personas más cercanas. Expertos de la Facultad de Psicología y Salud Pública de la Universidad La Trobe, en Australia, sacaron sus conclusiones después de unos extensos estudios realizados al respecto.

¿Los perros ven a blanco y negro?

Según la investigación antes nombrada, la capacidad de distinguir todas las tonalidades es controvertida, pero se demostró que sí pueden percibir los colores; sin embargo, tienen una percepción distinta a la de los humanos. Mientras que los humanos tienen tres tipos de células fotorreceptoras de cono, los perros solo tienen dos.

Debido a esto pueden distinguir el color amarillo y el azul, sin embargo, el rojo, el verde y el naranja los ven con una tonalidad con tendencia al marrón o el gris. Además, tienen cierta agudeza visual a la luz, por lo que pueden ver mejor en condiciones de poca luz y ‘cazar’ en las noches sin problema.

El mismo estudio también halló las dimenciones en que estos canes pueden ver el mundo. “Los perros pueden diferenciar rostros familiares y desconocidos presentados como representaciones en 2D” aseguran. Pero para saber cómo ven y perciben el mundo se deben tener en cuenta aspectos individuales como su condición cognitiva, raza, procesamiento visual, tamaño, longitud de la nariz y más.

