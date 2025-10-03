- El arquitecto paisa que hizo el mega teatro caleño, uno de los mejores de América Latina

Juan Felipe Cadavid se hizo arquitecto en su natal Medellín, trasladó su empresa a Cali, donde impulsó su obra que ya es reconocida por calidad y originalidad

En Cali, Juan Felipe Cadavid sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía ser auténtico. Había llegado a la capital del Valle del Cauca por casualidad, con la intención de quedarse seis meses para trazar el diseño de unas cuantas obras. Pero los planos pronto dejaron de ser líneas sobre el papel y se convirtieron en materia viva, en proyectos que exigían su presencia y su mano. Fue en ese tránsito, entre la idea y la acción, donde comenzó a descubrirse.

“Aquí yo no era algo que hicieron de mí o que alguien me puso una forma para hacer mi vida, sino que aquí yo forjé la vida que yo tengo”, explicó en entrevista con Mario Fernando Piano. En la Sucursal del Cielo descubrió un mundo nuevo, empezó a imaginarse las posibilidades de desarrollarse como arquitecto, lejos de su natal Medellín. Velozmente, se introdujo en el mundo académico y se convirtió profesor, en su caminar como pedagogo pasó por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad San Buenaventura y la Universidad del Valle. Época que le recordó su paso por la Pontificia Bolivariana de Medellín, su alma mater.

Le podría interesar: El video que puso a La Guajira en lo más alto de Cannes con un premio internacional

Pero pronto descubrió que su ambición por construir conocimiento en la academia, estaba consumiendo su sueño. Todos los días pasaba tres a cuatro horas en el centro educativo mientras su oficina acumulaba el polvo y por esa razón decidió dejar la universidad para centrarse en continuar con su carrera como arquitecto.

En el 1994 decidió fundar la firma Cadavid Arquitectos, lugar en el que pone a su disposición lo que aprendió en la maestría en Arquitectura Bioclimática en la Escuela de Arquitectura Latinoamericana y del Caribe ISTHMUS en Panamá.

Entre las obras más destacadas de los últimos años se encuentra La Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. Centro cultural que fue reconocido por el medio especializado estadounidense iColor Radio como el tercer mejor centro de eventos de Latinoamérica.

El teatro cuenta con una capacidad de 2.200 espectadores, además de un sofisticado diseño sonoro y lumínico que hace de cada obra, concierto y conferencia, una experiencia única.

Leer más: Cómo este histórico hotel de Cartagena logró convertirse en el mejor de Sudamérica

Otros espacios que destacan bajo la firma de su empresa son la Casa Mirador, realizada en 2003; el edificio Multifamiliar en Cali; la Casa El Níspero; y la adecuación del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sus diseños se caracterizan por buscar la armonía en todos los detalles, con atención minuciosa a los materiales, integrando el diseño interior con el arquitectónico y revitalizando el área donde se construyen.

Cada presentación confirma lo que Cadavid siempre buscó: crear espacios donde la arquitectura conecte con el pueblo caleño. Una sociedad más viva que nunca.

Por el escenario ya han pasado reconocidos artistas como Rata Blanca, celebrando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas; Los Toreros Muertos junto a José Matera y Julio Nava; Vilma Palma e Vampiros compartiendo noche con Compañía Ilimitada; y también figuras como Alberto Plaza, Juan Fernando Velasco y el Grupo Niche.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.