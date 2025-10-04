Se apagó el corazón de 'la mujer de los chimpancés', quien dedicó su vida a mostrar que los animales aman y sufren

La ambientalista británica Jane Goodall no necesitó de títulos universitarios para convertirse en una leyenda que entendió, mejor que nadie, el mundo animal

Juana, esa sería la traducción del nombre de la reconocida ambientalista Jane Goodall, quien durante su larga vida se dedicó a defender y concientizar los derechos no solo de los animales, sino de los recursos naturales, comprometiéndose también con las causas sociales, especialmente del continente africano.

Sin tener título universitario, muy joven, a sus 23 años, decidió irse para África a estudiar los chimpancés y se internó durante años en esa bella selva a convivir con ellos. En su regreso a Inglaterra fue cuestionada por la academia sobre sus descubrimientos.

Ella pudo comprobar que estos hermosos animales construían y usaban herramientas para acceder a alimentos en sitios difíciles de llegar. En la convivencia con ellos también pudo evidenciar que son animales muy sociales y con la capacidad de expresar emociones como la tristeza, la alegría y también la rabia, que hasta ese momento, solo se le atribuían a la especie humana. En vez de darles números, les dio nombres, cosa que no era usual en las investigaciones de las normas científicas tradicionales.

Mujer valiente que no tuvo pelos en la boca para hablar claro sobre el mal comportamientos que tenemos los de nuestra especie, que ponemos por encima la necesidad de seguir acumulando riquezas a costa de la destrucción de los recursos naturales, ella una defensora de nuestro mundo natural.

Una anécdota de esta increíble mujer: cuando tenía solo cuatro años quería saber cómo salían los huevos de la gallina, se escondió dentro de un gallinero para esperar a verlo, cuando finalmente regresó, su madre estaba desesperada por su ausencia y había llamado a la policía.

Eso demuestra su gran pasión por la investigación y su amor por los animales. Actualmente, el instituto Jane Goodall (JGI) es una organización global sin fines de lucro que inspira a personas a actuar por la conservación. Esta fundación actualmente opera en 100 países con 27 oficinas con el programa educativo (roots& shoots) que empodera a jóvenes sobre problemas ambientales y sociales dentro de sus comunidades.

Una de las frases más impactantes que pronunció recientemente sobre su cercanía a su muerte, dijo ¨Si no hay nada, eso es todo, pero si hay algo no puedo pensar en una aventura más grande que descubrir lo que es¨. Murió a sus 91 años cuando se encontraba de gira por California, para mí, la muerte de una santa de la ecología.

Un legado que queda para consulta del universo entero, porque si hay vida en otros planetas de ella sabrá y será un referente. ¡Gracias, gracias, gracias totales a nuestra amada Juana!

