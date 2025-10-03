La isla colombiana que está cautivando por su hermosa playa, así puede visitarla

En Colombia abundan los paraísos naturales, cada uno con su propia magia y diversidad. Sin embargo, entre tantos destinos turísticos, algunos pasan desapercibidos y no reciben la atención que merecen. Ese es el caso de Isla Múcura, un isla colombiana del Caribe que, pese a no ser tan popular como otros, guarda un encanto único. Tranquilidad, naturaleza y experiencias inolvidables son parte de lo que ofrece a quienes se animan a visitarla.

Así puede llegar a Isla Múcura, la joya natural del archipiélago de San Bernardo

Isla Múcura hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Su ambiente pausado y sereno contrasta con el ritmo acelerado de las ciudades, convirtiéndola en un destino ideal para desconectarse. Para llegar hasta allí desde Cartagena, el punto de partida es el muelle de La Bodeguita, en el Centro Histórico. Desde este lugar salen las lanchas con rumbo a Múcura y Tintipán, en un recorrido que, aunque largo, está lleno de paisajes espectaculares.

Al arribar, la isla sorprende con sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Además de descansar bajo el sol, se pueden realizar actividades como el snorkel, que permite descubrir la riqueza marina del sector. Los arrecifes y peces multicolores son protagonistas de este espectáculo natural que deja maravillados a propios y turistas.

La experiencia también incluye caminatas por senderos rodeados de vegetación, ideales para conectar con la naturaleza. Sin embargo, lo que realmente distingue a Múcura es su espectáculo nocturno: el plancton bioluminiscente. En determinadas zonas, las aguas se iluminan como si tuvieran pequeñas chispas de luz, regalando un show natural difícil de olvidar.

Para disfrutar al máximo de la experiencia, lo mejor es hacer una reserva previa en alguno de los alojamientos de la isla. Muchos de ellos están frente al mar y ofrecen una estadía con un ambiente auténticamente caribeño. Entre playas, arrecifes y noches iluminadas por el plancton, Isla Múcura se convierte en un destino que merece estar en la lista de viajes soñados.

Quienes tengan la fortuna de conocer esta isla colombiana, conocerán un rincón realmente mágico. Un espacio donde el tiempo se detiene y nada importa más que disfrutar de los regalos de la naturaleza. Aunque, este es solo uno de esos destinos del país que brilla por todo lo que ofrece.

